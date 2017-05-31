"Зенит" вернул диктора по стадиону, со скандалом уволенного в прошлом году

Руководство "Зенита" приняло решение вернуть на должность диктора по стадиону Константина Анисимова. Он был уволен в феврале минувшего года за грубые нарушения правил поведения и аккредитации на матче Лиги чемпионов.

Как тогда сообщил руководитель пресс-службы сине-бело-голубых, актер театра "Балтийский дом" допустил следующее нарушение:

– Зона комментаторских позиций, в которую Анисимов провел посторонних людей вопреки всем правилам, – особая зона, поскольку в ней работают представители УЕФА, организаторы трансляции и представители транслирующих компаний, – сказал в прошлом году Дмитрий Циммерман. – По сути, в том числе и здесь формируется международная картинка матчей. Действия диктора могли создать серьезные неудобства ведущим телекомпаниям, обеспечивающим производство этой картинки. А это привело бы к наложению на клуб штрафных санкций со стороны УЕФА.

Диктор стадиона "Зенита" уволен за систематическое нарушение режима