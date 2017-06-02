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"Зенит" ведет переговоры с "Кошице" о смене владельца

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"Зенит" ведет переговоры о сотрудничестве с "Кошице", информирует Korzár. По его итогам словацкий клуб может сменить владельца, а спонсором станет компания "Газпром".

Напомним, что за "Кошице" на правах аренды выступали два молодых игрока "Зенита" – полузащитник Сергей Иванов и нападающий Никита Андреев. В марте туде отправились еще трое – вратарь Михаил Пономаренко, защитник Сергей Бугриев и нападающий Ефрем Вартанян.

В прошедшем сезоне "Кошице" играл во втором дивизионе, но вернулся в высшую лигу Словакии.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

зато у "нас" есть Челси Абрамовича, Монако Васильева и Арсенал Усманова :)

10:39

Gluhoy zapas

А в это время загибается ростов . Но он газпрому и даром не надь.

10:30

Tribunal Z

странно, вот совесть есть? Может лучше российский футбол поднимать и смотреть на российские клубы, в первой лиге много клубов которые можно купить и до ума довести, если уже деньги тратить то почему бы не в российские клубы, а не клубы на стороне? Вопрос вообще к правительству, дайте по рукам товарищам чтобы не лезли за кордон!

10:26