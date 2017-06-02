"Зенит" ведет переговоры с "Кошице" о смене владельца

"Зенит" ведет переговоры о сотрудничестве с "Кошице", информирует Korzár. По его итогам словацкий клуб может сменить владельца, а спонсором станет компания "Газпром".
Напомним, что за "Кошице" на правах аренды выступали два молодых игрока "Зенита" – полузащитник Сергей Иванов и нападающий Никита Андреев. В марте туде отправились еще трое – вратарь Михаил Пономаренко, защитник Сергей Бугриев и нападающий Ефрем Вартанян.
В прошедшем сезоне "Кошице" играл во втором дивизионе, но вернулся в высшую лигу Словакии.
- Зенит СПб
- Кошице
- Никита Андреев
- Сергей Иванов (футболист)
- Сергей Бугриев
- Ефрем Вартанян
- Михаил Пономаренко
shpasic
зато у "нас" есть Челси Абрамовича, Монако Васильева и Арсенал Усманова :)
10:39
Gluhoy zapas
А в это время загибается ростов . Но он газпрому и даром не надь.
10:30
Tribunal Z
странно, вот совесть есть? Может лучше российский футбол поднимать и смотреть на российские клубы, в первой лиге много клубов которые можно купить и до ума довести, если уже деньги тратить то почему бы не в российские клубы, а не клубы на стороне? Вопрос вообще к правительству, дайте по рукам товарищам чтобы не лезли за кордон!
10:26