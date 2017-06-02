"Зенит" ведет переговоры с "Кошице" о смене владельца

"Зенит" ведет переговоры о сотрудничестве с "Кошице", информирует Korzár. По его итогам словацкий клуб может сменить владельца, а спонсором станет компания "Газпром".

Напомним, что за "Кошице" на правах аренды выступали два молодых игрока "Зенита" – полузащитник Сергей Иванов и нападающий Никита Андреев. В марте туде отправились еще трое – вратарь Михаил Пономаренко, защитник Сергей Бугриев и нападающий Ефрем Вартанян.

В прошедшем сезоне "Кошице" играл во втором дивизионе, но вернулся в высшую лигу Словакии.