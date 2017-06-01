21:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" в течение пяти лет будет реконструировать базу академии клуба

"Зенит" подписал соглашение с правительством Санкт-Петербурга о реконструкции и эксплуатации спортивных объектов клуба, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Таким образом, в течение пяти лет будет осуществляться реконструкция и модернизация школы "Зенита". Работа будет выполняться таким образом, чтобы не прерывать учебный процесс в академии.

"Планируется, что после реконструкции количество учащихся в футбольной школе сине-бело-голубых должно возрасти с 250 до 500 мальчиков, а стадион академии сможет принимать матчи ФНЛ. Также будет построен манеж с полноразмерным полем, позволяющий вести полноценный тренировочный процесс круглогодично", – говорится в сообщении на сайте клуба.

Отмечается, что все финансовые расходы по реконструкции школы "Зенит" полностью возьмет на себя.

Опрос

Кто станет чемпионом России в сезоне-2017/18?
голосовать

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-06-01-baza-akademii-zenita-budet-rekonstruirovana.htm

Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий