"Зенит" в меньшинстве сыграл вничью с "Анжи"

"Зенит" на стадионе "Петровский" сыграл вничью с "Анжи" в матче 22-го тура чемпионата России – 1:1. На гол Павла Яковлева питерцы ответили точным ударом Александра Кокорина. Начиная с 50-й минуты "Зенит" играл в меньшинстве после удаления Николаса Ломбертса за грубый фол против Сергея Паршивлюка.

Это был последний матч "Зенита" на "Петровском". В 24-м туре команда Мирчи Луческу примет "Урал" на стадионе "Крестовский".

Таким образом, "Зенит" набрал 43 очка и сократил отставание от лидирующего "Спартака" до пяти баллов. Команда Массимо Карреры завтра сыграет против "Уфы". В следующем туре "Зенит" и "Спартак" сыграют между собой. "Висевшие" перед этой игрой на карточках Артем Дзюба, Александр Кокорин, Доменико Кришито и Луиш Нету смогут принять участие в матче.

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Анжи" (Махачкала) – 1:1 (0:1)

Голы: Яковлев, 21 (0:1). Кокорин, 73 (1:1).

"Зенит": Лунев, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Ломбертс, Чернов, Хави Гарсия (Нету, 59), Эрнани, Жулиану, Кокорин, Дзюба, Данни.

"Анжи": Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Жиров, Фибель, Мусалов, Кацаев (Хубулов, 68), Тетрашвили, Гулиев, Яковлев, Форбс (Прудников, 61), Будковский.

Предупреждения: Форбс, 15. Будковский, 39. Гулиев, 57. Эрнани, 59. Фибель, 78. Хубулов, 83. Эззатоллахи, 89.

Удаление: Ломбертс (Зенит), 50 (фол последней надежды).

Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Шаламберидзе (Москва), Ильясов (Казань).

8 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Зенит" – "Анжи"