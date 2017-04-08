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"Зенит" в меньшинстве сыграл вничью с "Анжи"

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Анжи" - 1:1. Александр КОКОРИН (слева) сравнял счет. Фото ФК "Зенит" Нападающий "Зенита" Артем ДЗЮБА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Анжи" - 1:1. Александр КОКОРИН (слева) сравнял счет. Фото ФК "Зенит"
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"Зенит" на стадионе "Петровский" сыграл вничью с "Анжи" в матче 22-го тура чемпионата России – 1:1. На гол Павла Яковлева питерцы ответили точным ударом Александра Кокорина. Начиная с 50-й минуты "Зенит" играл в меньшинстве после удаления Николаса Ломбертса за грубый фол против Сергея Паршивлюка.

Это был последний матч "Зенита" на "Петровском". В 24-м туре команда Мирчи Луческу примет "Урал" на стадионе "Крестовский".

Таким образом, "Зенит" набрал 43 очка и сократил отставание от лидирующего "Спартака" до пяти баллов. Команда Массимо Карреры завтра сыграет против "Уфы". В следующем туре "Зенит" и "Спартак" сыграют между собой. "Висевшие" перед этой игрой на карточках Артем Дзюба, Александр Кокорин, Доменико Кришито и Луиш Нету смогут принять участие в матче.

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Анжи" (Махачкала) – 1:1 (0:1)

Голы: Яковлев, 21 (0:1). Кокорин, 73 (1:1).

"Зенит": Лунев, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Ломбертс, Чернов, Хави Гарсия (Нету, 59), Эрнани, Жулиану, Кокорин, Дзюба, Данни.

"Анжи": Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Жиров, Фибель, Мусалов, Кацаев (Хубулов, 68), Тетрашвили, Гулиев, Яковлев, Форбс (Прудников, 61), Будковский.

Предупреждения: Форбс, 15. Будковский, 39. Гулиев, 57. Эрнани, 59. Фибель, 78. Хубулов, 83. Эззатоллахи, 89.

Удаление: Ломбертс (Зенит), 50 (фол последней надежды).

Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Шаламберидзе (Москва), Ильясов (Казань).

8 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Зенит" – "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (146)
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VD44

А Срань-Петербургская Волочкова все падает и падает, а во всем виноваты стройные ноги, поджарое тело и не любовь к пиву... Над помойкой сегодня даже никто сильно не глумится, грешно смеяться над убогими.

21:57

RW.irk

Thomas_Boy-----"Долой Ленивого Коку! Вернуть Гасилина и Шейдаева 6-м легом!" Я вообще-то не спец по лозунгам. Как думаешь, сойдёт? Рисовать плакат?

21:56

kingarthur

Что-то полено не слышно

21:55

Dimos.

SP2 Да игры у Зенита нет, конечно. Зато всех блатных московских гастарбайтеров пристроили на хорошую зарплату.____________________ нашел крайних наконец-то ) москвичи вам их насильно что ль навязали и до кучи майки с мясным ренегатом раскупать в бомжовских шопах заставили ?) Не вы ли своих воспитанников травили и на дворцовой урны для сбора денег для стёба устанавливали или это снова москвичи/провокаторы виноваты ? Вы ту команду всем своим культурным городом разваливали так что нефиг тут стрелы в никуда кидать . Теперь хавайте и продолжайте дальше игрочишку обожать который вас во всех ранних вью парафинил и опускал ... по делом , как гриться за что боролись ...

21:55

SP2

RW.irk, при чём тут московитые? Прошлый генеральный директор хотя бы 239-ю заканчивал. А это - уровень! А теперешний - знай запоминает, кто на него косо посмотрит или мнение своё выскажет или (о ужас!) окажется согласным с Денисовым - и всё, сразу или из команды или в запас. Возомнили, что могут команду построить! Видел бы это "строительство" Морозов! ((

21:55

Perry_Garr

Kir-Han Спартак-с заслуженным 99, 55% чемпионством. ==== когда конкуренты настолько позорны, как зенит сегодня, срамтак однозначно ДОСТОИН чемпионства.. поздрава свинорылых с титулом..

21:54

Spartak-Online1

Нормально!))Но могло быть и лучше. Плохо что Анжи в концовке не использовал два стопроцентных момента.

21:50

SP2

Don, ну что опять-то по новой? Прекрасно помним как наголову выше всех был Спартак. По весне пока все мучались на огородах и играли ничьи Спартак получал пенальти ровно через игру на другую и создавал задел очков в 10. А как только кто-то пытался подобраться - получал по 10 минут ко второму тайму до гола Балтики. А уж как сами игроки истерили на поле, чуть что шло не так - это вообще было что-то! Вот и все ваши "на голову выше"!

21:49

Perry_Garr

Челси Вам не ЦСКА это все спартак, простимулировал анжи 21:10 ====== однозначно!! такого анжи давно не было видно.. впрочем, и зенит весь первый тайм неспонтанно падал, выпрашивая штрафные, а когда понял, что судья не проплачен, как обычно, скис.. безобразная игра зенита, эта команда не заслуживает медалей!! никаких!!

21:48

RW.irk

SP2 Такую команду развалили! ========== Московитые?

21:48

Thomas_Boy

RW.irk ------Тут дилемма. Проводить два разных митинга (судейский беспредел, это первый. И то, что московитые оставили Зенит без тренера и с 7 игроками, это второй) или обьединить в один? ___________ В один объединим. Так народу больше будет. Может, даже Серж с броневика Речь толкнет. Саксам и масаям слова не дадим, а вот московитым пора ответить за все.

21:47

SP2

Да игры у Зенита нет, конечно. И Спартаку, скорее всего, проиграют. 7 нормальных игроков осталось, без вратаря и без тренера. Зато всех блатных московских гастарбайтеров пристроили на хорошую зарплату. И накупили всяких молло, цаллаговых, луневых... Такую команду развалили!

21:45

Adios Amigos R...

Kir-Han ============= Зря сбрасываешь со счетов армию Гончаренко, имхо.

21:44

Бен Ричардс

Это было прекрасно, давно так не смеялся. Последняя сцена с Луческу, бросающим шапку на землю вообще довела до слез, катарсис.С нетерпением жду истеричных всхлипов румына с проклятиями в адрес позорных московских судей, которые продолжают нагло убивать его великий клуп с идеально поставленной комбинационной игрой.

21:43

Don

SP2, если куда твоя помойка и выходила, то только в туалет) Так ты не ответил про Эрнани и симуляцию Дзюбы?) А что касается 90-х, то в отличие от вас вонючки нам для чемпионств не нужны были судьи и Газпром))) И без этого Спартак тогда в ЧР всех на голову выше был)

21:41

Adios Amigos R...

RW.irk Цыган почти даже не ныл. Только про 3 минуты сказал. Во, даёт)) 21:37 ===================== А другим по 6 дают...Прав Луческу, имхо. Как можно плодотворно работать в таких условиях?(((

21:41

jpanin

Ничего , злее будут перед мясом ...

21:40

вояка

До финишной ленточки ещё далековато, так что всё ещё может случиться ...... однако такое ощущение что перед матчем питеру на ноги (всем!) пудовые гири повесили ..... непонятно. А дагестан сегодня выглядел явно лучше записных фаворитов и будь они в концовке поудачливие (или помастеровитее)...... Так же полагаю - не стОит сильно сокрушаться на тему кто какое место займёт. Кто бы из наших не попал в ЛЧ, какая бы группа не попалась, выход в плов ну уж очень призрачный .... в ЛЕ полагаю наши (не все конечно) до результата нынешнего года вполне дотянутся, а дальше как повезёт.

21:40

RW.irk

Цыган почти даже не ныл. Только про 3 минуты сказал. Во, даёт))

21:37

RW.irk

Thomas_Boy------Тут дилемма. Проводить два разных митинга (судейский беспредел, это первый. И то, что московитые оставили Зенит без тренера и с 7 игроками, это второй) или обьединить в один?

21:33

Kir-Han

Спартак-с заслуженным 99, 55% чемпионством.Сглазить не боюсь.Я как болельщик Зенита могу сказать одно-игры нет мысли нет желания нет.Чушь а не игра.И не хрен ехать 16 позориться.По игре Спартак наиболее знатная в этом сезоне команда.Как будет в следующих-не известно .В этом он наиболее достоин золота.Кто бы что не говорил.Ошибка Зени-приглашение румына и отправка на вольные хлеба Семака.С ним уж точно хуже не было бы.Замена на 85 мин.вообще бред.Где Шатов/ Он хуже Коко?Веселуха.А Спартак, как бы не мне не хотелось но стоит признать -на сегодня заслуживает.И судьи на хрен здесь ни причём.Играть надо самим.Состав то есть а тренера нет.Вот такая шняга .

21:33

карфагенянин

если спартак простимулировал анжи, то миллер назавтра простимулирует уфу, судей, поле, болельщиков, мячеподавальщиков, буфетчиков и погоду. зенит не потерял два очка, а приобрёл одно!

21:33

vard432

Как же это наверно классно - опускать Зенит и Дзюбу и Кокорина ниже плинтуса

21:31

Юрий Шушеров

Инфа была, что цыгана отправят в отставку летом, два ляма ему и по ляму каждому помощнику. Так румыны писали. Кто платить будет?! Справедливо бы, если б из кармана типа хозяев "Зенита", а не народного достояния!

21:28

passerby

Sher-Khan А Зенит правила по количеству легионеров случайно не нарушил, когда вместо Цаллагова Мака выпустил, россиян то только 4 осталось 21:18 === У нас лимит на ЛЕГИОНЕРОВ, а не россиян, а легов было 6 -как и положенно...

21:28

SP2

А так в Зените осталось сколько игроков? Кришито, Ломбертс уходит, Чернов, Анюков, Смольников, Файзулин травмирован, Жулиану, Мак, Кержаков, Данни. Ну Лодыгин ещё... Лучше - Бабурин. Итого 9-10 игроков. Без травмированных и Ломбертса - 7 игроков и непонятно что с вратарём. И без тренера. Вот до чего Зенит довели!!!

21:28

16vic

Лучше бы проиграли. Через неделю, может, злее бы были.

21:26

Спартач и че?

каким местом Паша забил так и не понял по гифке

21:24

75serg75

Не удивлюсь, если сейчас на пресс-конференции нытик делает крайним опять Кутепова.

21:24

Юрий Шушеров

Эрнани, Кокорин, Дзюба, Мак... Я начал перечислять игроков, которых надо гнать из "Зенита"... Но что-то получается, что надо разгонять всю команду.... Кержа надо было выпускать, тот бы хоть с душой вышел и бился. Хоть последние 10 минут...

21:23

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