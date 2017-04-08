"Зенит" в меньшинстве сыграл вничью с "Анжи"

"Зенит" на стадионе "Петровский" сыграл вничью с "Анжи" в матче 22-го тура чемпионата России – 1:1. На гол Павла Яковлева питерцы ответили точным ударом Александра Кокорина. Начиная с 50-й минуты "Зенит" играл в меньшинстве после удаления Николаса Ломбертса за грубый фол против Сергея Паршивлюка.
Это был последний матч "Зенита" на "Петровском". В 24-м туре команда Мирчи Луческу примет "Урал" на стадионе "Крестовский".
Таким образом, "Зенит" набрал 43 очка и сократил отставание от лидирующего "Спартака" до пяти баллов. Команда Массимо Карреры завтра сыграет против "Уфы". В следующем туре "Зенит" и "Спартак" сыграют между собой. "Висевшие" перед этой игрой на карточках Артем Дзюба, Александр Кокорин, Доменико Кришито и Луиш Нету смогут принять участие в матче.
Чемпионат России
Премьер-лига
22-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Анжи" (Махачкала) – 1:1 (0:1)
Голы: Яковлев, 21 (0:1). Кокорин, 73 (1:1).
"Зенит": Лунев, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Ломбертс, Чернов, Хави Гарсия (Нету, 59), Эрнани, Жулиану, Кокорин, Дзюба, Данни.
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Жиров, Фибель, Мусалов, Кацаев (Хубулов, 68), Тетрашвили, Гулиев, Яковлев, Форбс (Прудников, 61), Будковский.
Предупреждения: Форбс, 15. Будковский, 39. Гулиев, 57. Эрнани, 59. Фибель, 78. Хубулов, 83. Эззатоллахи, 89.
Удаление: Ломбертс (Зенит), 50 (фол последней надежды).
Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Шаламберидзе (Москва), Ильясов (Казань).
8 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fc_anji #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #ЗенитАнжи 0:1 22' Павел Яковлев pic.twitter.com/9ZxVKccudh– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #ЗенитАнжи 1:1 73' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/OMR6vpNX4f– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 апреля 2017 г.
VD44
А Срань-Петербургская Волочкова все падает и падает, а во всем виноваты стройные ноги, поджарое тело и не любовь к пиву... Над помойкой сегодня даже никто сильно не глумится, грешно смеяться над убогими.
21:57
RW.irk
Thomas_Boy-----"Долой Ленивого Коку! Вернуть Гасилина и Шейдаева 6-м легом!" Я вообще-то не спец по лозунгам. Как думаешь, сойдёт? Рисовать плакат?
21:56
kingarthur
Что-то полено не слышно
21:55
Dimos.
SP2 Да игры у Зенита нет, конечно. Зато всех блатных московских гастарбайтеров пристроили на хорошую зарплату.____________________ нашел крайних наконец-то ) москвичи вам их насильно что ль навязали и до кучи майки с мясным ренегатом раскупать в бомжовских шопах заставили ?) Не вы ли своих воспитанников травили и на дворцовой урны для сбора денег для стёба устанавливали или это снова москвичи/провокаторы виноваты ? Вы ту команду всем своим культурным городом разваливали так что нефиг тут стрелы в никуда кидать . Теперь хавайте и продолжайте дальше игрочишку обожать который вас во всех ранних вью парафинил и опускал ... по делом , как гриться за что боролись ...
21:55
SP2
RW.irk, при чём тут московитые? Прошлый генеральный директор хотя бы 239-ю заканчивал. А это - уровень! А теперешний - знай запоминает, кто на него косо посмотрит или мнение своё выскажет или (о ужас!) окажется согласным с Денисовым - и всё, сразу или из команды или в запас. Возомнили, что могут команду построить! Видел бы это "строительство" Морозов! ((
21:55
Perry_Garr
Kir-Han Спартак-с заслуженным 99, 55% чемпионством. ==== когда конкуренты настолько позорны, как зенит сегодня, срамтак однозначно ДОСТОИН чемпионства.. поздрава свинорылых с титулом..
21:54
Spartak-Online1
Нормально!))Но могло быть и лучше. Плохо что Анжи в концовке не использовал два стопроцентных момента.
21:50
SP2
Don, ну что опять-то по новой? Прекрасно помним как наголову выше всех был Спартак. По весне пока все мучались на огородах и играли ничьи Спартак получал пенальти ровно через игру на другую и создавал задел очков в 10. А как только кто-то пытался подобраться - получал по 10 минут ко второму тайму до гола Балтики. А уж как сами игроки истерили на поле, чуть что шло не так - это вообще было что-то! Вот и все ваши "на голову выше"!
21:49
Perry_Garr
Челси Вам не ЦСКА это все спартак, простимулировал анжи 21:10 ====== однозначно!! такого анжи давно не было видно.. впрочем, и зенит весь первый тайм неспонтанно падал, выпрашивая штрафные, а когда понял, что судья не проплачен, как обычно, скис.. безобразная игра зенита, эта команда не заслуживает медалей!! никаких!!
21:48
RW.irk
SP2 Такую команду развалили! ========== Московитые?
21:48
Thomas_Boy
RW.irk ------Тут дилемма. Проводить два разных митинга (судейский беспредел, это первый. И то, что московитые оставили Зенит без тренера и с 7 игроками, это второй) или обьединить в один? ___________ В один объединим. Так народу больше будет. Может, даже Серж с броневика Речь толкнет. Саксам и масаям слова не дадим, а вот московитым пора ответить за все.
21:47
SP2
Да игры у Зенита нет, конечно. И Спартаку, скорее всего, проиграют. 7 нормальных игроков осталось, без вратаря и без тренера. Зато всех блатных московских гастарбайтеров пристроили на хорошую зарплату. И накупили всяких молло, цаллаговых, луневых... Такую команду развалили!
21:45
Adios Amigos R...
Kir-Han ============= Зря сбрасываешь со счетов армию Гончаренко, имхо.
21:44
Бен Ричардс
Это было прекрасно, давно так не смеялся. Последняя сцена с Луческу, бросающим шапку на землю вообще довела до слез, катарсис.С нетерпением жду истеричных всхлипов румына с проклятиями в адрес позорных московских судей, которые продолжают нагло убивать его великий клуп с идеально поставленной комбинационной игрой.
21:43
Don
SP2, если куда твоя помойка и выходила, то только в туалет) Так ты не ответил про Эрнани и симуляцию Дзюбы?) А что касается 90-х, то в отличие от вас вонючки нам для чемпионств не нужны были судьи и Газпром))) И без этого Спартак тогда в ЧР всех на голову выше был)
21:41
Adios Amigos R...
RW.irk Цыган почти даже не ныл. Только про 3 минуты сказал. Во, даёт)) 21:37 ===================== А другим по 6 дают...Прав Луческу, имхо. Как можно плодотворно работать в таких условиях?(((
21:41
jpanin
Ничего , злее будут перед мясом ...
21:40
вояка
До финишной ленточки ещё далековато, так что всё ещё может случиться ...... однако такое ощущение что перед матчем питеру на ноги (всем!) пудовые гири повесили ..... непонятно. А дагестан сегодня выглядел явно лучше записных фаворитов и будь они в концовке поудачливие (или помастеровитее)...... Так же полагаю - не стОит сильно сокрушаться на тему кто какое место займёт. Кто бы из наших не попал в ЛЧ, какая бы группа не попалась, выход в плов ну уж очень призрачный .... в ЛЕ полагаю наши (не все конечно) до результата нынешнего года вполне дотянутся, а дальше как повезёт.
21:40
RW.irk
Цыган почти даже не ныл. Только про 3 минуты сказал. Во, даёт))
21:37
RW.irk
Thomas_Boy------Тут дилемма. Проводить два разных митинга (судейский беспредел, это первый. И то, что московитые оставили Зенит без тренера и с 7 игроками, это второй) или обьединить в один?
21:33
Kir-Han
Спартак-с заслуженным 99, 55% чемпионством.Сглазить не боюсь.Я как болельщик Зенита могу сказать одно-игры нет мысли нет желания нет.Чушь а не игра.И не хрен ехать 16 позориться.По игре Спартак наиболее знатная в этом сезоне команда.Как будет в следующих-не известно .В этом он наиболее достоин золота.Кто бы что не говорил.Ошибка Зени-приглашение румына и отправка на вольные хлеба Семака.С ним уж точно хуже не было бы.Замена на 85 мин.вообще бред.Где Шатов/ Он хуже Коко?Веселуха.А Спартак, как бы не мне не хотелось но стоит признать -на сегодня заслуживает.И судьи на хрен здесь ни причём.Играть надо самим.Состав то есть а тренера нет.Вот такая шняга .
21:33
карфагенянин
если спартак простимулировал анжи, то миллер назавтра простимулирует уфу, судей, поле, болельщиков, мячеподавальщиков, буфетчиков и погоду. зенит не потерял два очка, а приобрёл одно!
21:33
vard432
Как же это наверно классно - опускать Зенит и Дзюбу и Кокорина ниже плинтуса
21:31
Юрий Шушеров
Инфа была, что цыгана отправят в отставку летом, два ляма ему и по ляму каждому помощнику. Так румыны писали. Кто платить будет?! Справедливо бы, если б из кармана типа хозяев "Зенита", а не народного достояния!
21:28
passerby
Sher-Khan А Зенит правила по количеству легионеров случайно не нарушил, когда вместо Цаллагова Мака выпустил, россиян то только 4 осталось 21:18 === У нас лимит на ЛЕГИОНЕРОВ, а не россиян, а легов было 6 -как и положенно...
21:28
SP2
А так в Зените осталось сколько игроков? Кришито, Ломбертс уходит, Чернов, Анюков, Смольников, Файзулин травмирован, Жулиану, Мак, Кержаков, Данни. Ну Лодыгин ещё... Лучше - Бабурин. Итого 9-10 игроков. Без травмированных и Ломбертса - 7 игроков и непонятно что с вратарём. И без тренера. Вот до чего Зенит довели!!!
21:28
16vic
Лучше бы проиграли. Через неделю, может, злее бы были.
21:26
Спартач и че?
каким местом Паша забил так и не понял по гифке
21:24
75serg75
Не удивлюсь, если сейчас на пресс-конференции нытик делает крайним опять Кутепова.
21:24
Юрий Шушеров
Эрнани, Кокорин, Дзюба, Мак... Я начал перечислять игроков, которых надо гнать из "Зенита"... Но что-то получается, что надо разгонять всю команду.... Кержа надо было выпускать, тот бы хоть с душой вышел и бился. Хоть последние 10 минут...
21:23