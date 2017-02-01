"Зенит" в Лиге Европы: с Ивановичем, Эрнани и Цаллаговым, без Молло и Лунева

Сегодня "Зенит" включил в заявку Лигу Европы троих новичков - Бранислава Ивановича, Эрнани и Ибрагима Цаллагова, сообщает официальный сайт невского клуба. Из заявки исключен покинувшие Северную столицу Аксель Витсель и Вукашин Йованович а также Александр Рязанцев. Добавим, что в список не попали еще три новичка питерцев - Йоан Молло, Андрей Лунев и Сергей Зуйков.

Полностью заявка "Зенита" на Лигу Европы выглядит следующим образом:

вратари - Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин;

защитники - Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Юрий Жирков;

полузащитники - Данни, Эрнани, Маурисиу, Жулиану, Хави Гарсия, Роберт Мак, Павел Могилевец, Олег Шатов, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов;

нападающие - Лука Джорджевич, Артем Дзюба, Александр Кержаков, Александр Кокорин.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта" "Зенит" проведет 16 февраля в Бельгии. Ответный – 23 февраля в Санкт-Петербурге.