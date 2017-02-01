22:19 1 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" в Лиге Европы: с Ивановичем, Эрнани и Цаллаговым, без Молло и Лунева

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Сегодня "Зенит" включил в заявку Лигу Европы троих новичков - Бранислава Ивановича, Эрнани и Ибрагима Цаллагова, сообщает официальный сайт невского клуба. Из заявки исключен покинувшие Северную столицу Аксель Витсель и Вукашин Йованович а также Александр Рязанцев. Добавим, что в список не попали еще три новичка питерцев - Йоан Молло, Андрей Лунев и Сергей Зуйков.

Полностью заявка "Зенита" на Лигу Европы выглядит следующим образом:

вратари - Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин;

защитники - Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Юрий Жирков;

полузащитники - Данни, Эрнани, Маурисиу, Жулиану, Хави Гарсия, Роберт Мак, Павел Могилевец, Олег Шатов, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов;

нападающие - Лука Джорджевич, Артем Дзюба, Александр Кержаков, Александр Кокорин.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта" "Зенит" проведет 16 февраля в Бельгии. Ответный – 23 февраля в Санкт-Петербурге.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/02/01/zenit-podal-zayavku-dlya-uchastiya-v-pley-off-ligi-evropy-uefa/

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Molchan46

По моему, попадание Цаллагова в заявку более логично. Он может закрыть две позиции, парень универсал, трудяга. А на позиции Молло и так много вариантов.

09:24

EVIL915

В Ибре я и не сомневался! Трудяга-парень! Он и до основы доработает! Молодца!

08:27

spartak ekspress

иванова дозаявить главное

06:28

акробат

пусть у Молло сейчас интервью возьмут - ушёл так сказать на повышение) жаль, попылил бы ещё в Самаре. а так со своим характером совсем стухнет.

00:05

shpasic

а где же Лунёв?

23:39 1 февраля

П_о_в_а_р

Это чё, с Юрцом в воротАх чтоль?)) Верим в команду.)

23:13 1 февраля

AZ

В ЛЕ лимит есть, там где-то выше была статья про то, сколько должно быть своих, сколько из российских клубов и т. д. А Молло, видимо, просто не было места. Не зря же, к примеру, Кержа и Могилевца держат как доморощенных.

23:10 1 февраля

Басист

Batistuta 9 === )) Не читал коммента, но мысли совпали))

22:34 1 февраля

Басист

Неожиданно, что Цаллагова заявили, а не Молло, ИМХО. Остальные позиции читались.

22:33 1 февраля

Batistuta 9

Надо было Молло включить вместо Цаллагова. Второго на чемпионате использовать чаще. А в ЛЕ лимита нет.

22:31 1 февраля

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