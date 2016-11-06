"Зенит" в Грозном поддержат 300 болельщиков

На матче 13-го тура премьер-лиги "Терек" - "Зенит" ожидается около 22 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт питерского клуба. Гости не останутся в этой игре без поддержки - на "Ахмат Арене" команду поддержат до 300 болельщиков.
Матч начнется в в 17:00. "Терек" выйдет на поле в белой форме, а голкипер - в черной. "Зенит" сыграет в лазурной форме, голкипер - в зеленой.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/11/06/segodnya-zenit-sygraet-v-groznom-s-terekom/
Slim Taller
Так две войны было там.Ты сам.герой,съезди.
12:08
механик39
Почему так мало ,как за границу так тысячи едут ,в чем проблема ???
11:59