"Зенит" в Грозном поддержат 300 болельщиков

На матче 13-го тура премьер-лиги "Терек" - "Зенит" ожидается около 22 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт питерского клуба. Гости не останутся в этой игре без поддержки - на "Ахмат Арене" команду поддержат до 300 болельщиков.

Матч начнется в в 17:00. "Терек" выйдет на поле в белой форме, а голкипер - в черной. "Зенит" сыграет в лазурной форме, голкипер - в зеленой.