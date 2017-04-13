"Зенит" в ближайшие дни предоставит "паспорт безопасности" стадиона "Санкт-Петербург"

"Зенит" в ближайшее время предоставит РФС "паспорт безопасности" стадиона "Санкт-Петербург", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на заместителя председателя комиссии по сертификации стадионов РФС Евгения Летина. Первый матч на новой арене "Зенит" должен провести 22 апреля в рамках 24-го тура чемпионата России против "Урала".

- Обе стороны – и город, и "Зенит" быстрыми темпами устраняют замечания, которые были сделаны комиссией, - сказал Летин. - Плюс ими пока не были предоставлены несколько документов. Контроль над устранением этих замечаний будет осуществляться. Стадион отвечает требованиям безопасности, но "паспорт безопасности" сейчас оформляется документально и пока не предоставлен. В данный момент уполномоченные лица этим занимаются. Вот и все, в ближайшие дни футбольный клуб "Зенит" предоставит "паспорт безопасности" стадиона, и будет все нормально.