17:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" в ближайшие дни предоставит "паспорт безопасности" стадиона "Санкт-Петербург"

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"Зенит" в ближайшее время предоставит РФС "паспорт безопасности" стадиона "Санкт-Петербург", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на заместителя председателя комиссии по сертификации стадионов РФС Евгения Летина. Первый матч на новой арене "Зенит" должен провести 22 апреля в рамках 24-го тура чемпионата России против "Урала".

- Обе стороны – и город, и "Зенит" быстрыми темпами устраняют замечания, которые были сделаны комиссией, - сказал Летин. - Плюс ими пока не были предоставлены несколько документов. Контроль над устранением этих замечаний будет осуществляться. Стадион отвечает требованиям безопасности, но "паспорт безопасности" сейчас оформляется документально и пока не предоставлен. В данный момент уполномоченные лица этим занимаются. Вот и все, в ближайшие дни футбольный клуб "Зенит" предоставит "паспорт безопасности" стадиона, и будет все нормально. 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170413/1119027250.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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18:47

Хряк

Почти по Остапу Бендеру, «при современном развитии печатного дела на Западе изготовить паспорт — это такой пустяк, что об этом даже смешно говорить». )))))))))

17:59

Фемистоклюс

Пусть лучше представит напоказ список "распильщиков"...

17:53

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ