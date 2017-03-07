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"Зенит" трижды сыграет на Крестовском перед Кубком конфедераций

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Первый матч на новом стадионе в Петербурге пройдет между "Зенитом" и "Уралом" 23 апреля. Об этом сообщил начальник сектора по подготовке к чемпионату мира по футболу и хоккею комитета по физической культуре и спорту Евгений Гагонин. По его словам, работы на тренировочных площадках, которые готовят к Кубку, идут в графике.

– Три матча пройдут на стадионе до Кубка конфедераций, – цитирует ТАСС Гагонина. – Первый пройдет 23 апреля между "Зенитом" и Уралом". Затем игры состоятся 7 мая и 17 мая. Все три игры будут проходить с участие ФК "Зенит", – сказал он.

По словам Гагонина, работы на тренировочных площадках, которые готовят к Кубку, идут в графике: "Ведется в графике ремонт трех тренировочных площадок – действующих площадок "Зенита". Площадку на проспекте Металлистов мы строили с нуля, планируем ввести в апреле, в мае должна быть передана ФИФА. Еще три площадки в Зеленогорске, Павловске и Ломоносове готовят к ЧМ-2018. На них уже ведутся строительно-монтажные работы".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4076593

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