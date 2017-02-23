"Зенит" сохранил право приоритетного выкупа Гасилина у "Амкара"

Как уже сообщал "СЭ", форвард "Зенита" Алексей Гасилин продолжит карьеру в "Амкаре". По условиям соглашения, сине-бело-голубые сохраняют за собой право приоритетного обратного выкупа 20-летнего нападающего, информирует официальный сайт питерцев.

Воспитанник "Зенита" дебютировал в основном составе петербуржцев в 2013 году. Сезон-2015/16 Гасилин провел на правах аренды во второй команде "Шальке", за которую сыграл 33 матча и забил 14 мячей. Первую половину сезона-2016/17 Гасилин отыграл в первенстве ФНЛ за "Зенит-2". В составе команды Владислава Радимова форвард провел 19 матчей и забил 8 мячей.

"Зенит" поблагодарил Гасилина за время, проведенное в Петербурге, и пожелал удачи в составе пермской команды.

Алексей Гасилин: "Я не говорю "Зениту" "прощай", я говорю "до свидания" //

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