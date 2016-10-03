"Зенит" собрал все фолы "Спартака" в одном видеоролике

"Зенит" продолжает тему судейства в матче 9-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:2). Питерский клуб в ответ на то, что главный арбитр Сергей Иванов встречи недобросовестно выполнил свою работу, в видеоролике воедино собрал все фолы красно-белых.

Напомним, после встречи генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов заявил, что это было худшее судейство из всех, что он видел.

Позднее глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов признал, что арбитр из Ростова-на-Дону ошибся, не удалив защитника питерцев Доменико Кришито, после чего в ответной атаке назначил пенальти в ворота москвичей.