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"Зенит" собрал все фолы "Спартака" в одном видеоролике

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Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Спартак" - 4:2. У гостей было очень много претензий к главному арбитру Сергею ИВАНОВУ (справа).Арбитр ошибся - "Зенит" заработал пенальти. Насколько обоснованны претензии "Спартака"

 

"Зенит" продолжает тему судейства в матче 9-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:2). Питерский клуб в ответ на то, что главный арбитр Сергей Иванов встречи недобросовестно выполнил свою работу, в видеоролике воедино собрал все фолы красно-белых.

Напомним, после встречи генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов заявил, что это было худшее судейство из всех, что он видел.

Позднее глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов признал, что арбитр из Ростова-на-Дону ошибся, не удалив защитника питерцев Доменико Кришито, после чего в ответной атаке назначил пенальти в ворота москвичей.

 

 

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