"Зенит" скорбит в связи с гибелью пассажиров Ту-154

"Зенит" выразил соболезнования родным и близким пассажиров самолета Ту-154, потерпевшего сегодня крушение. На борту самолета находилось 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых музыканты ансамбля имени Александрова и знаменитый филантроп Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

"Зенит" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета, выполнявшего рейс в Сирию.https://t.co/vE8T4L8JdT pic.twitter.com/QePvJB9giP – ФК "Зенит" (@zenit_spb) 25 декабря 2016 г.