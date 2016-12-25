"Зенит" скорбит в связи с гибелью пассажиров Ту-154

"Зенит" выразил соболезнования родным и близким пассажиров самолета Ту-154, потерпевшего сегодня крушение. На борту самолета находилось 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых музыканты ансамбля имени Александрова и знаменитый филантроп Елизавета Глинка (Доктор Лиза).
"Зенит" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета, выполнявшего рейс в Сирию.https://t.co/vE8T4L8JdT pic.twitter.com/QePvJB9giP– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 25 декабря 2016 г.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/12/25/zenit-vyrazhaet-soboleznovaniya-rodnym-i-blizkim-samoleta-tu-154/
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