12:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит": с днем рождения обладателя самой цветочной фамилии - Роберта Мака

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"Зенит" поздравил полузащитника Роберта Мака с днем рождения. Словацкому хавбеку исполнилось 26 лет. Мак перешел в "Зенит" и ПАОКа в июле 2016 года, подписав 4-летний контракт. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. 

Мы поздравляем с днем рождения обладателя самой цветочной фамилии в команде – Роберта Мака, - говорится в сообщении.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Представляю,что скажут.когда день рождения будет справлять Игорь Шитов.

12:28

merniloskut

Им бы ещё Коноплянку прикупить для полного набора!))

12:22

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