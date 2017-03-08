"Зенит": с днем рождения обладателя самой цветочной фамилии - Роберта Мака

"Зенит" поздравил полузащитника Роберта Мака с днем рождения. Словацкому хавбеку исполнилось 26 лет. Мак перешел в "Зенит" и ПАОКа в июле 2016 года, подписав 4-летний контракт. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.

- Мы поздравляем с днем рождения обладателя самой цветочной фамилии в команде – Роберта Мака, - говорится в сообщении.