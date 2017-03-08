"Зенит": с днем рождения обладателя самой цветочной фамилии - Роберта Мака

"Зенит" поздравил полузащитника Роберта Мака с днем рождения. Словацкому хавбеку исполнилось 26 лет. Мак перешел в "Зенит" и ПАОКа в июле 2016 года, подписав 4-летний контракт. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.
- Мы поздравляем с днем рождения обладателя самой цветочной фамилии в команде – Роберта Мака, - говорится в сообщении.
Мы поздравляем с днем рождения обладателя самой цветочной фамилии в команде – Роберта Мака! 🎉 pic.twitter.com/8HcM48v2eM– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 8 марта 2017 г.
Slim Taller
Представляю,что скажут.когда день рождения будет справлять Игорь Шитов.
12:28
merniloskut
Им бы ещё Коноплянку прикупить для полного набора!))
12:22