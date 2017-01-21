"Зенит" разгромил "Чанчунь", Юсупов оформил дубль

"Зенит" в товарищеском матче нанес крупное поражение китайскому "Чанчунь Ятай" – 4:0. Дублем отметился Артур Юсупов, по голу забили Роберт Мак и Александр Кокорин. Напомним, ранее в ОАЭ сине-бело-голубые дважды играли вничью – с "Локомотивом" из Ташкента (0:0) и "Видеотоном" (1:1), а также разгромили местный "Сохар" (14:1).
Товарищеский матч
"ЗЕНИТ" (Россия) – "Чанчунь Ятай" (Китай) – 4:0 (1:0)
Голы: Мак, 14 (1:0). Юсупов, 48 (2:0). Кокорин, 55 (3:0). Юсупов, 67 (4:0).
Нереализованный пенальти: Джорджевич, 59 (вратарь).
"Зенит": Лунев (Лодыгин, 46), Анюков (Зуйков, 46), Кришито (Ломбертс, 46), Нету (Йованович, 46), Жирков (Чернов, 46), Молло (Джорджевич, 46), Хави Гарсия (Мусаев, 46), Эрнани (Лесовой, 62), Могилевец (Цаллагов, 46), Мак (Юсупов, 46), Дзюба (Кокорин, 46).
"Чанчунь": Фань И, Чжэ Цзян, Исмаилов, Яки Ень, Шипэн Янь, Шуай Пэй, Чао Хэ (Сили, 46), Сяодун Фань, Лун Тань (Дади Чжоу, 76), Оршич, Чанчэн Чэн (Гуан Ли, 57).
Предупреждения: Кришито, 20. Гуан Ли, 86.
21 января. Дубай. Стадион Jebel Ali.
Гаттузо зол!
Ю.Ю. ///Согласен по Луке. Ему очень много не хватает. Игрок ограниченный с технической точки зрения.
17:44
Ю.Ю.
Баск _____________ В смысле, с самим Джорджевичем?))) Не будет из него толка. Не будет.
17:40
Баск
Ю.Ю.___________________________Да, удар у Джорджевича это что-то... В смысле с этим надо что-то делать...
17:26
King's Bounty IIII
Алга, Зенит !
17:26
Баск
Техника, видение поля, пас, быстрота принятия решений, обыгрывание соперников, ведение игры команды в нападении...
17:24
Ю.Ю.
Баск _______________ Соглашусь. А вот Джордж, в очередной раз, разочаровал(((
17:22
Баск
Игрой, чем еще?
17:20
А380726
баск, чем понравился? Или так, для понтов пукнул?
17:19
Баск
В этом матче понравился Лесовой. Прям молодой Аршавин. Не загубил бы талант только.
17:08
4got10
17:02