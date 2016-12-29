"Зенит" рассчитывает потратить на переход Гуделя не более 4 миллионов

"Зенит", заинтересованный в подписании контракта с полузащитником "Аякса" Неманьей Гуделем, рассчитывает потратить на его переход не более 4 миллионов евро, утверждает Soccernews.nl. При этом голландцы хотят выручить за хавбека не менее 6 миллионов.

Ранее "СЭ" сообщал, что петербургский клуб планирует приобрести 25-летнего футболиста. Также в игроке заинтересованы "Гамбург" и "Саутгемптон", но отмечалось, что именно "Зенит" является лидером в гонке за Гуделя. В текущем сезоне чемпионата Голландии полузащитник провел 6 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. За "Аякс" он выступает с 2015 года.

"Зенит": найти замену Витселю и Гараю