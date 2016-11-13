"Зенит" проявляет интерес к нападающему "Коньяспора"

"Зенит" интересуется нападающим "Коньяспора" Омером Али Шахинером, сообщает Fanatik. Представители питерского клуба посетили матч турецкой команды против "Касымпаши" (2:1), который состоялся 6 ноября. После просмотра принято решение начать переговоры по трансферу. Потенциальным покупателям придется выложить 8 миллионов евро за форварда.
В нынешнем сезоне 24-летний Шахинер провел четыре матча в составе "Коньяспора", в которых сделал одну результативную передачу.
Marchello1980
Ну почему именно он??Нашли же в коньяспоре каком-то и с такой статистикой!неужели за 8 лямов никого лучше не найти??
13:51
punch_s
Статистика впечатляет)
13:40
Гаттузо зол!
а-ха-ха! А к Шухерезаду мы интерес не проявляем?
13:35
Valdemarson
Коньяспор - это же конский клуб! Руки прочь!
13:33