"Зенит" проявляет интерес к нападающему "Коньяспора"

"Зенит" интересуется нападающим "Коньяспора" Омером Али Шахинером, сообщает Fanatik. Представители питерского клуба посетили матч турецкой команды против "Касымпаши" (2:1), который состоялся 6 ноября. После просмотра принято решение начать переговоры по трансферу. Потенциальным покупателям придется выложить 8 миллионов евро за форварда.

В нынешнем сезоне 24-летний Шахинер провел четыре матча в составе "Коньяспора", в которых сделал одну результативную передачу.