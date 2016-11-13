13:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" проявляет интерес к нападающему "Коньяспора"

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"Зенит" интересуется нападающим "Коньяспора" Омером Али Шахинером, сообщает Fanatik. Представители питерского клуба посетили матч турецкой команды против "Касымпаши" (2:1), который состоялся 6 ноября. После просмотра принято решение начать переговоры по трансферу. Потенциальным покупателям придется выложить 8 миллионов евро за форварда.

В нынешнем сезоне 24-летний Шахинер провел четыре матча в составе "Коньяспора", в которых сделал одну результативную передачу. 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Marchello1980

Ну почему именно он??Нашли же в коньяспоре каком-то и с такой статистикой!неужели за 8 лямов никого лучше не найти??

13:51

punch_s

Статистика впечатляет)

13:40

Гаттузо зол!

а-ха-ха! А к Шухерезаду мы интерес не проявляем?

13:35

Valdemarson

Коньяспор - это же конский клуб! Руки прочь!

13:33

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