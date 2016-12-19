17:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" проявляет интерес к Луневу

Андрей ЛУНЕВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Андрей ЛУНЕВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", в ближайшее время 25-летний голкипер "Уфы" Андрей Лунев может перейти в "Зенит". По нашим данным, стороны близки к соглашению по трансферу. В этом сезоне вратарь провел в премьер-лиге 10 матчей, пропустив семь голов. При этом на его счету шесть встреч на ноль.

Генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов ограничился коротким комментарием:

– Давайте подождем три-четыре дня.

Заметим, что ранее в интервью "СЭ" Газизов заметил, что зимой Лунев может покинуть "Уфу".

Сам Лунев сказал, что предложений не получал, но готов попробовать себя на более высоком уровне.

– У меня еще на два с половиной года контракт с "Уфой", – говорит вратарь. - Вопросы о переходе нужно задавать Шамилю Камиловичу (Газизову. – Прим. "СЭ"). Мне предложений не поступало, никто не звонил.

– Ранее появлялась информация, что срок вашего договора – год. Такие же данные размещены на авторитетном немецком портале transfermarkt.de.

– В июне подписал трехлетнее соглашение. Полгода прошло.

– Вам клуб не говорил о заинтересованности "Зенита"?

– Не знаю ничего. Вышло в "СЭ" интервью Шамиля Камиловича, большего не скажу. Пока ни с кем не говорил.

– А какой могла бы быть ваша реакция на предложение сине-бело-голубых?

– Будем думать. И вообще, отпустят ли меня из "Уфы". Сначала предложение должно поступить. Но хотелось бы, конечно, попробовать себя на другом уровне.

– Чувствуете в себе силы для этого?

– Безусловно. Это одна из ступенек к мечте. Поэтому надо на нее ступать уверенно. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Сергей АСТАХОВ, Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Гаттузо зол!

Скорее в стойло пойдет за лятуном ганчаренкой! Только в следующем сезоне. Надо же Сухаряну добить полтос мокрых матчей в ЛЧ. Как только оформит круглую цифру, так сразу уедет в эврейский топ клуб, а Лунев на его место. Факт.

18:55

serzheo

О, как))) Что не шлак - все в Зенит))) Странно, что Дзагоева к нам не пихают))) Лунев видать лямов 10 стоит... Надоело уже....

18:47

spartak ekspress

загубят парня в помойке этой

18:42

werder63

Да ладно! Не верю! Мне сам Орлов говорил: вратари Зениту не нужны! Лодыгин сильнее всех))) Если серьезно, то Лунев еще никто и звать его никак) Одно дело, когда уфимская БАРЖА под руководством Гончаренко в штрафной закрывает ворота и Лунева И СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО, когда соперник атакует двери защиты Луческу!)) Лодыгин в разы сильнее неопытного Лунева! Да Бабурин предпочтительнее Лунева! Вообщем, не наши проблемы - пусть ставят Лунева, порвем Лунева!

18:38

grroznyi85

Лунев в "Зените"? А как же статья вашего журналиста Сергея Циммермана в которой он пишет что нового вратаря "Зенит" этой зимой вратаря брать не будет? СЭ хватит уже читателей вводить в заблуждение.

18:31

Samba01

Лунев-то, точно лучше Селихова. И почти так же силен как Лодыгин, но моложе!

18:20

Vedi

Какой Лунев - вы что ??? Борьба за бабки пошла - а что , а вдруг. Где Лунев и где Зенит.

18:02

Jean4

Если так оно и есть, то Селихова КБ однозначно у бомжеватых увели из-под носа. =)

17:56

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