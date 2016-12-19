"Зенит" проявляет интерес к Луневу

Как стало известно "СЭ", в ближайшее время 25-летний голкипер "Уфы" Андрей Лунев может перейти в "Зенит". По нашим данным, стороны близки к соглашению по трансферу. В этом сезоне вратарь провел в премьер-лиге 10 матчей, пропустив семь голов. При этом на его счету шесть встреч на ноль.
Генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов ограничился коротким комментарием:
– Давайте подождем три-четыре дня.
Заметим, что ранее в интервью "СЭ" Газизов заметил, что зимой Лунев может покинуть "Уфу".
Сам Лунев сказал, что предложений не получал, но готов попробовать себя на более высоком уровне.
– У меня еще на два с половиной года контракт с "Уфой", – говорит вратарь. - Вопросы о переходе нужно задавать Шамилю Камиловичу (Газизову. – Прим. "СЭ"). Мне предложений не поступало, никто не звонил.
– Ранее появлялась информация, что срок вашего договора – год. Такие же данные размещены на авторитетном немецком портале transfermarkt.de.
– В июне подписал трехлетнее соглашение. Полгода прошло.
– Вам клуб не говорил о заинтересованности "Зенита"?
– Не знаю ничего. Вышло в "СЭ" интервью Шамиля Камиловича, большего не скажу. Пока ни с кем не говорил.
– А какой могла бы быть ваша реакция на предложение сине-бело-голубых?
– Будем думать. И вообще, отпустят ли меня из "Уфы". Сначала предложение должно поступить. Но хотелось бы, конечно, попробовать себя на другом уровне.
– Чувствуете в себе силы для этого?
– Безусловно. Это одна из ступенек к мечте. Поэтому надо на нее ступать уверенно. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Сергей АСТАХОВ, Сергей ЕГОРОВ)
Гаттузо зол!
Скорее в стойло пойдет за лятуном ганчаренкой! Только в следующем сезоне. Надо же Сухаряну добить полтос мокрых матчей в ЛЧ. Как только оформит круглую цифру, так сразу уедет в эврейский топ клуб, а Лунев на его место. Факт.
18:55
serzheo
О, как))) Что не шлак - все в Зенит))) Странно, что Дзагоева к нам не пихают))) Лунев видать лямов 10 стоит... Надоело уже....
18:47
spartak ekspress
загубят парня в помойке этой
18:42
werder63
Да ладно! Не верю! Мне сам Орлов говорил: вратари Зениту не нужны! Лодыгин сильнее всех))) Если серьезно, то Лунев еще никто и звать его никак) Одно дело, когда уфимская БАРЖА под руководством Гончаренко в штрафной закрывает ворота и Лунева И СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО, когда соперник атакует двери защиты Луческу!)) Лодыгин в разы сильнее неопытного Лунева! Да Бабурин предпочтительнее Лунева! Вообщем, не наши проблемы - пусть ставят Лунева, порвем Лунева!
18:38
grroznyi85
Лунев в "Зените"? А как же статья вашего журналиста Сергея Циммермана в которой он пишет что нового вратаря "Зенит" этой зимой вратаря брать не будет? СЭ хватит уже читателей вводить в заблуждение.
18:31
Samba01
Лунев-то, точно лучше Селихова. И почти так же силен как Лодыгин, но моложе!
18:20
Vedi
Какой Лунев - вы что ??? Борьба за бабки пошла - а что , а вдруг. Где Лунев и где Зенит.
18:02
Jean4
Если так оно и есть, то Селихова КБ однозначно у бомжеватых увели из-под носа. =)
17:56