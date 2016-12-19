"Зенит" проявляет интерес к Луневу

Как стало известно "СЭ", в ближайшее время 25-летний голкипер "Уфы" Андрей Лунев может перейти в "Зенит". По нашим данным, стороны близки к соглашению по трансферу. В этом сезоне вратарь провел в премьер-лиге 10 матчей, пропустив семь голов. При этом на его счету шесть встреч на ноль.

Генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов ограничился коротким комментарием:

– Давайте подождем три-четыре дня.

Заметим, что ранее в интервью "СЭ" Газизов заметил, что зимой Лунев может покинуть "Уфу".

Сам Лунев сказал, что предложений не получал, но готов попробовать себя на более высоком уровне.

– У меня еще на два с половиной года контракт с "Уфой", – говорит вратарь. - Вопросы о переходе нужно задавать Шамилю Камиловичу (Газизову. – Прим. "СЭ"). Мне предложений не поступало, никто не звонил.

– Ранее появлялась информация, что срок вашего договора – год. Такие же данные размещены на авторитетном немецком портале transfermarkt.de.

– В июне подписал трехлетнее соглашение. Полгода прошло.

– Вам клуб не говорил о заинтересованности "Зенита"?

– Не знаю ничего. Вышло в "СЭ" интервью Шамиля Камиловича, большего не скажу. Пока ни с кем не говорил.

– А какой могла бы быть ваша реакция на предложение сине-бело-голубых?

– Будем думать. И вообще, отпустят ли меня из "Уфы". Сначала предложение должно поступить. Но хотелось бы, конечно, попробовать себя на другом уровне.

– Чувствуете в себе силы для этого?

– Безусловно. Это одна из ступенек к мечте. Поэтому надо на нее ступать уверенно. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Сергей АСТАХОВ, Сергей ЕГОРОВ)