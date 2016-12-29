"Зенит" проявляет интерес к 20-летнему форварду "Палмейраса"

"Зенит" рассматривает вариант приобретения 20-летнего нападающего "Палмейраса" Роже Гуэдеса, сообщает ESPN. Агент Франк Хенуда, который работает непосредственно с главным тренером питерцев Мирчей Луческу, просматривал игрока в матче против "Васку да Гама".

Трансферная стоимость Гуэдеса оценивается в 6 миллионов евро. 25% прав на игрока принадлежат "Палмейрасу", остальные 75% - "Крисиуме". Президент клуба из Санта-Катарины Хайме Дал Фарра подтвердил интерес со стороны Хенуды к игроку, но отметил, что официального предложеия не поступало.

В 2016 году Гуэдес провел 33 матча в составе "Палмейраса", в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи. Летом интерес к бразильцу проявлял "Спартак", но тогда бразильцы ответили отказом на предложение красно-белых.