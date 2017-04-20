"Зенит" провел первую тренировку на стадионе "Санкт-Петербург"

Футболисты "Зенита" сегодня впервые тренировались на новом стадионе "Санкт-Петербург", информирует клубная пресс-служба. Игроки провели на газоне 20-минутную разминку и серию упражнений с мячом, после чего отправились в тренировочный центр, где прошла заключительная часть занятия.

Ранее "СЭ" сообщил о том, что все билеты на первый официальный матч на стадионе "Санкт-Петербург" между "Зенитом" и "Уралом" уже проданы. Всего для зрителей было предоставлено порядка 20 000 мест, поскольку эта игра 24-го тура чемпионата России – первая из трех тестовых перед Кубком конфедераций.

Матч "Зенит" – "Урал" состоится в субботу, 22 апреля, начало – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.