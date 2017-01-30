11:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" проведет три матча на стадионе на Крестовском острове в апреле

0
0
0
2

Председатель комитета по спорту Санкт-Петербурга Павел Белов заявил, что в апреле "Зенит" проведет три матча на стадионе на Крестовском острове. Ранее сообщалось, что питерцы приму на новой арене "Урал" в рамках 24-го тура чемпионата России. Встреча пройдет 23 апреля.

– Обсуждаются два мероприятия в феврале на стадионе, которые оттестирует стадион, – приводит "Р-Спорт" слова Белова. – В апреле пройдут три игры ФК "Зенит", – сказал Белов журналистам.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170130/1115619566.html

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

merniloskut

Все три матча состоятся 1-го апреля!

16:30

баламошка

Опять рабочие чемпионат СССР разыграют.

13:57

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ