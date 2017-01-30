"Зенит" проведет три матча на стадионе на Крестовском острове в апреле

Председатель комитета по спорту Санкт-Петербурга Павел Белов заявил, что в апреле "Зенит" проведет три матча на стадионе на Крестовском острове. Ранее сообщалось, что питерцы приму на новой арене "Урал" в рамках 24-го тура чемпионата России. Встреча пройдет 23 апреля.

– Обсуждаются два мероприятия в феврале на стадионе, которые оттестирует стадион, – приводит "Р-Спорт" слова Белова. – В апреле пройдут три игры ФК "Зенит", – сказал Белов журналистам.