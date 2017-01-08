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"Зенит" приобретет колумбийского форварда за 6-7 миллионов евро?

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Президент клуба "Атлетико Насьональ" Хуан Карлос сообщил, что нападающий команды Орландо Беррио перейдет в "Зенит". Согласно Карлосу, 25-летний колумбиец обойдется питерцам в 6-7 миллионов евро.

– Мы близки к достижению соглашения с "Зенитом" по Беррио, – цитирует My Wealthy Affiliate Карлоса. – Если все пойдет по плану, то Орландо в ближайшие дни отправится в Санкт-Петербург для подписания контракта с новым клубом. "Зенит" – один из лучших клубов Европы и мира, там работают профессионалы своего дела, которые очень тщательно подходят к переговорам, поскольку знают, чего хотят. Сумма трансфера составит 6-7 миллионов евро.

Отметим, что Беррио является воспитанником "Атлетико Насьональ". Футболист способен сыграть как центрального форварда, так и на позиции вингера. В 2016 году Беррио дебютировал в составе сборной Колумбии.

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Материалы REN-TV

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