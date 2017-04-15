"Зенит" прилетел в Москву и заселился в гостиницу

Самолет с футболистами и тренерами "Зенита" приземлился в Москве. Команда уже заселилась в гостиницу, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Перед этим нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба и Анатолий Тимощук, входящий в тренерский штаб петербуржцев, раздали автографы болельщикам, собравшимся у отеля.

Напомним, что завтра "Зенит" сыграет со "Спартаком" в рамках 23-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.