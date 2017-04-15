18:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" прилетел в Москву и заселился в гостиницу

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Самолет с футболистами и тренерами "Зенита" приземлился в Москве. Команда уже заселилась в гостиницу, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Перед этим нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба и Анатолий Тимощук, входящий в тренерский штаб петербуржцев, раздали автографы болельщикам, собравшимся у отеля.

Напомним, что завтра "Зенит" сыграет со "Спартаком" в рамках 23-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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inspire

"ЗЕНИТ" ПРИЛЕТЕЛ В МОСКВУ И ЗАСЕЛИЛСЯ В ГОСТИНИЦУ ==================== теперь бухать ...

19:06

old grumbler

...и сделать вывод боится ли Зенит или ему нас рать...

19:01

old grumbler

Теперь репортерам осталось узнать сколько раз сходили в туалет и какая была туалетная бумага....

19:00

Хряк

Да какой он фашист))) Шушера бендеровская!

18:59

waleriy

Заподло брать афтограф у фашиста-тимощука.

18:50

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