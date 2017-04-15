Самолет с футболистами и тренерами "Зенита" приземлился в Москве. Команда уже заселилась в гостиницу, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Перед этим нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба и Анатолий Тимощук, входящий в тренерский штаб петербуржцев, раздали автографы болельщикам, собравшимся у отеля.
Напомним, что завтра "Зенит" сыграет со "Спартаком" в рамках 23-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.
Зенит прибыл в столицу. Артём Дзюба нарасхват у болельщиков @zenit_spb pic.twitter.com/qZVB8h53ha– Сергей Астахов (@SAstahov) 15 апреля 2017 г.
inspire
"ЗЕНИТ" ПРИЛЕТЕЛ В МОСКВУ И ЗАСЕЛИЛСЯ В ГОСТИНИЦУ ==================== теперь бухать ...
19:06
old grumbler
...и сделать вывод боится ли Зенит или ему нас рать...
19:01
old grumbler
Теперь репортерам осталось узнать сколько раз сходили в туалет и какая была туалетная бумага....
19:00
Хряк
Да какой он фашист))) Шушера бендеровская!
18:59
waleriy
Заподло брать афтограф у фашиста-тимощука.
18:50