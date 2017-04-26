"Зенит" претендовал на второй пенальти

На 73-й минуте матча 25-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Зенит" гости требовали назначить второй 11-метровый удар в ворота хозяев поля. В том эпизоде могло показаться, что защитник "Оренбурга" Полуяхтов сыграл рукой. Арбитр Михаил Вилков игру не остановил и не наказал оренбуржцев пенальти.
Правильно ли поступил судья? Ответить на этот вопрос с полной уверенностью невозможно – организаторы трансляции не показали момент крупным планом. (Александр БОБРОВ)
"СЭ" вел трансляцию матча "Оренбург" - "Зенит"
Вилков ошибочно назначил пенальти в ворота "Оренбурга"
serzheo
Да конечно, товарищ Бобров, ))) все прекрасно видно. Позаимствуйте ТВ у судей, который фаны Зенита им подарили.
19:12
баламошка
Бугага)) По ходу бомжей-то засудили.
19:10
Ботаникум
"Вилке" заказали всего ОДИН пеналь.
19:08