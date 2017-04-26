18:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" претендовал на второй пенальти

Момент с попаданием мяча в руку на 73-й минуте. Момент с попаданием мяча в руку на 73-й минуте. Момент с попаданием мяча в руку на 73-й минуте.
Момент с попаданием мяча в руку на 73-й минуте.
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На 73-й минуте матча 25-го тура чемпионата России "Оренбург""Зенит" гости требовали назначить второй 11-метровый удар в ворота хозяев поля. В том эпизоде могло показаться, что защитник "Оренбурга" Полуяхтов сыграл рукой. Арбитр Михаил Вилков игру не остановил и не наказал оренбуржцев пенальти.

Правильно ли поступил судья? Ответить на этот вопрос с полной уверенностью невозможно – организаторы трансляции не показали момент крупным планом. (Александр БОБРОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Оренбург" - "Зенит"
Вилков ошибочно назначил пенальти в ворота "Оренбурга"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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serzheo

Да конечно, товарищ Бобров, ))) все прекрасно видно. Позаимствуйте ТВ у судей, который фаны Зенита им подарили.

19:12

баламошка

Бугага)) По ходу бомжей-то засудили.

19:10

Ботаникум

"Вилке" заказали всего ОДИН пеналь.

19:08