"Зенит" претендовал на второй пенальти

Момент с попаданием мяча в руку на 73-й минуте.

На 73-й минуте матча 25-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Зенит" гости требовали назначить второй 11-метровый удар в ворота хозяев поля. В том эпизоде могло показаться, что защитник "Оренбурга" Полуяхтов сыграл рукой. Арбитр Михаил Вилков игру не остановил и не наказал оренбуржцев пенальти.

Правильно ли поступил судья? Ответить на этот вопрос с полной уверенностью невозможно – организаторы трансляции не показали момент крупным планом. (Александр БОБРОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Оренбург" - "Зенит"

Вилков ошибочно назначил пенальти в ворота "Оренбурга"