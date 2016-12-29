16:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" предложил "Шахтеру" за Ракицкого 15 миллионов евро?

0
0
0
2

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий входит в сферу интересов "Зенита", информирует Ajansspor. Согласно источнику, питерцы предложили за 27-летнего футболиста 15 миллионов евро, но украинский клуб требует от потенциальных покупателей 30 миллионов.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован "Бешикташа", но турецкий клуб готов выплатить за Ракицкого лишь пять миллионов евро.

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Alex.S

Ракицкий никогда "гимну не спиваит". Тем и знаменит.

16:50

infeneon

Очередной шедевр Митрофаныча! Пик Ярослава как игрока был в 2013-2014 когда он стоил 12М Евро, после чего пошел вниз. Так что Бешикташ прав, стоит он 6-7 лямов сейчас. Но ведь мы Зенит, нам дешево не надо (как же без отката?), купим за 15-ку или даже за 30-ку а через год окажется не годный и отпустим за 5 в Бешикташ. Супер бизнес модель!

16:48

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ