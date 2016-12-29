"Зенит" предложил "Шахтеру" за Ракицкого 15 миллионов евро?

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий входит в сферу интересов "Зенита", информирует Ajansspor. Согласно источнику, питерцы предложили за 27-летнего футболиста 15 миллионов евро, но украинский клуб требует от потенциальных покупателей 30 миллионов.
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован "Бешикташа", но турецкий клуб готов выплатить за Ракицкого лишь пять миллионов евро.
Alex.S
Ракицкий никогда "гимну не спиваит". Тем и знаменит.
16:50
infeneon
Очередной шедевр Митрофаныча! Пик Ярослава как игрока был в 2013-2014 когда он стоил 12М Евро, после чего пошел вниз. Так что Бешикташ прав, стоит он 6-7 лямов сейчас. Но ведь мы Зенит, нам дешево не надо (как же без отката?), купим за 15-ку или даже за 30-ку а через год окажется не годный и отпустим за 5 в Бешикташ. Супер бизнес модель!
16:48