"Зенит" предложил "Шахтеру" за Ракицкого 15 миллионов евро?

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий входит в сферу интересов "Зенита", информирует Ajansspor. Согласно источнику, питерцы предложили за 27-летнего футболиста 15 миллионов евро, но украинский клуб требует от потенциальных покупателей 30 миллионов.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован "Бешикташа", но турецкий клуб готов выплатить за Ракицкого лишь пять миллионов евро.