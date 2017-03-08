"Зенит" поздравил с 8 Марта старейшую болельщицу клуба

"Зенит"​ поздравил с Международным женским днем старейшую болельщицу клуба, информирует официальный сайт клуба. В феврале Валентине Новодворской исполнилось 99 лет. Она поддерживает "Зенит" с начала 1950-х годов, а сейчас не пропускает ни одной телевизионной трансляции матчей и ведет подробную статистику каждой игры клуба. Часть своих рукописных архивов она передала в фонд клубного музея.

"Зенит" поздравляет Валентину Михайловну и всех болельщиц сине-бело-голубых с Международным женским днем. Желаем вам как можно больше тепла, радости и улыбок", – говорится в сообщении.

– Я всю жизнь любила, люблю и буду любить "Зенит", – отметила Валентина Михайловна. – Ведь это визитная карточка нашего города! Я всегда радуюсь, когда вижу сплоченность ребят и их стремление к победе.