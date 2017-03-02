"Зенит" поздравил Геннадия Орлова с днем рождения

"Зенит" на своем официальном сайте поздравил известного телекомментатора Геннадия Орлова с днем рождения. Сегодня журналисту исполнилось 72 года.
"Геннадий Сергеевич Орлов выступал за "Зенит" в сезоне 1966 года и провел в составе команды 6 матчей в чемпионате и Кубке СССР, – отмечается в сообщении. – После играл за харьковский "Металлист" и ленинградское "Динамо".
После завершения футбольной карьеры продолжил работу в качестве спортивного журналиста и в 1973-м стал победителем конкурса комментаторов, дебютировав на ТВ. Орлов работал на всех главных мировых соревнованиях – Олимпийских играх, футбольных чемпионатах мира и Европы и других крупнейших турнирах.
"Зенит" присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Геннадию Сергеевичу здоровья, счастья, удачи и новых побед".
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-03-02-zenit-pozdravlyaet-gennadiya-orlova-s-dnem-rozhdeniya.htm
xSive
Бомжара старая.
14:20
баламошка
Ёма-ё, у него ещё и днюха есть!!! Какая несправедливость!
14:02
баламошка
shpasic а Тоби Алдервейрелд не поздравил?!////////////////////)) Нет, ведь до этого Генка его поздравить не смог, как ни пытался.
14:01
shpasic
а Тоби Алдервейрелд не поздравил?!
13:47