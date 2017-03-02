"Зенит" поздравил Геннадия Орлова с днем рождения

"Зенит" на своем официальном сайте поздравил известного телекомментатора Геннадия Орлова с днем рождения. Сегодня журналисту исполнилось 72 года.

"Геннадий Сергеевич Орлов выступал за "Зенит" в сезоне 1966 года и провел в составе команды 6 матчей в чемпионате и Кубке СССР, – отмечается в сообщении. – После играл за харьковский "Металлист" и ленинградское "Динамо".

После завершения футбольной карьеры продолжил работу в качестве спортивного журналиста и в 1973-м стал победителем конкурса комментаторов, дебютировав на ТВ. Орлов работал на всех главных мировых соревнованиях – Олимпийских играх, футбольных чемпионатах мира и Европы и других крупнейших турнирах.

"Зенит" присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Геннадию Сергеевичу здоровья, счастья, удачи и новых побед".