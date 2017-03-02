13:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" поздравил Геннадия Орлова с днем рождения

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"Зенит" на своем официальном сайте поздравил известного телекомментатора Геннадия Орлова с днем рождения. Сегодня журналисту исполнилось 72 года.

"Геннадий Сергеевич Орлов выступал за "Зенит" в сезоне 1966 года и провел в составе команды 6 матчей в чемпионате и Кубке СССР, – отмечается в сообщении. – После играл за харьковский "Металлист" и ленинградское "Динамо".

После завершения футбольной карьеры продолжил работу в качестве спортивного журналиста и в 1973-м стал победителем конкурса комментаторов, дебютировав на ТВ. Орлов работал на всех главных мировых соревнованиях – Олимпийских играх, футбольных чемпионатах мира и Европы и других крупнейших турнирах.

"Зенит" присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Геннадию Сергеевичу здоровья, счастья, удачи и новых побед".

 

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-03-02-zenit-pozdravlyaet-gennadiya-orlova-s-dnem-rozhdeniya.htm

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КОММЕНТАРИИ (4)
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xSive

Бомжара старая.

14:20

баламошка

Ёма-ё, у него ещё и днюха есть!!! Какая несправедливость!

14:02

баламошка

shpasic а Тоби Алдервейрелд не поздравил?!////////////////////)) Нет, ведь до этого Генка его поздравить не смог, как ни пытался.

14:01

shpasic

а Тоби Алдервейрелд не поздравил?!

13:47

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