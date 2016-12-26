14:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" поздравил Боярского с 67-летием

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"Зенит" поздравил народного артиста РСФСР Михаила Боярского с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 67 лет. Боярский является преданным болельщиком питерского клуба.

"Уважаемый Михаил Сергеевич, мы благодарны вам за искреннюю поддержку и преданность "Зениту" и желаем, чтобы мы еще не раз отметили наши общие победы", – говорится в заявлении на официальном сайте "Зенита".

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/12/26/zenit-pozdravlyaet-mikhaila-boyarskogo-s-dnem-rozhdeniya/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Parasenok

Хороший актёр, один из кумиров ! Поздравляю, Миша !!!

17:04

werder63

Дедушке Артаньяну про Зенит уже и сказать хорошего нечего)) Здоровья, Михаил Сергеевич)

17:02

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