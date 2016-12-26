"Зенит" поздравил Боярского с 67-летием

"Зенит" поздравил народного артиста РСФСР Михаила Боярского с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 67 лет. Боярский является преданным болельщиком питерского клуба.
"Уважаемый Михаил Сергеевич, мы благодарны вам за искреннюю поддержку и преданность "Зениту" и желаем, чтобы мы еще не раз отметили наши общие победы", – говорится в заявлении на официальном сайте "Зенита".
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/12/26/zenit-pozdravlyaet-mikhaila-boyarskogo-s-dnem-rozhdeniya/
Parasenok
Хороший актёр, один из кумиров ! Поздравляю, Миша !!!
17:04
werder63
Дедушке Артаньяну про Зенит уже и сказать хорошего нечего)) Здоровья, Михаил Сергеевич)
17:02