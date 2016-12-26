"Зенит" поздравил Боярского с 67-летием

"Зенит" поздравил народного артиста РСФСР Михаила Боярского с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 67 лет. Боярский является преданным болельщиком питерского клуба.

"Уважаемый Михаил Сергеевич, мы благодарны вам за искреннюю поддержку и преданность "Зениту" и желаем, чтобы мы еще не раз отметили наши общие победы", – говорится в заявлении на официальном сайте "Зенита".