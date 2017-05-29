"Зенит" поздравил Аршавина с 36-летием

"Зенит" поздравил нападающего Андрея Аршавина с днем рождения. Сегодня форвард "Кайрата" празднует свое 36-летние.

"Андрею Аршавину - 36! С днем рождения, легенда!", - говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте петербуржцев.

Напомним, что россиянин выступал в составе сине-бело-голубых с 1999 по 2008 год, и с 2013 по 2015-й. С "Зенитом" он становился трехкратным чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.