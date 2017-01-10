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"Зенит" показал, как вторая группа игроков прошла медосмотр

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Пресс-служба "Зенита" ролик, в котором показано, как вторая группа игроков команды проходит медосмотр после отпуска. Сегодня врачи осмотрели  Роберта Мака, Хави Гарсию, Луиша Нету, Юрия Лодыгина, Егора Бабурина, Маурисиу, Жулиану, Доменико Кришито, Николаса Ломбертса, Вукашина Йовановича, Олега Шатова, Данни и Луку Джорджевича. 

11 января команда Мирчи Луческу отправится на первый сбор в Дубай, где проведет четыре контрольных матча: с франкфуртским "Айнтрахтом", китайским "Чанчунь Ятай", венгерским "Видеотоном" и ташкентским "Локомотивом".

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Материалы REN-TV

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