16:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" почтил память жертв Великой Отечественной войны

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После утренней тренировки "Зенит" в полном составе отправился на Пискаревское мемориальное кладбище, сообщает официальный сайт клуба. Сине-бело-голубые почтили память жертв Великой Отечественной войны, возложив к монументу "Мать-Родина" венок и красные гвоздики. Траурную колонну возглавили Александр Кержаков и Александр Анюков.

Ближайший матч "Зенит" проведет 13 мая - в рамках 28-го тура чемпионата России питерцы сыграют с "Крыльями Советов". Встреча начнется в 16.00 по московскому времени, "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-05-09-sine-belo-golubye-pochtili-pamyat-zhertv-velikoy-otechestvennoy-voyny.htm

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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