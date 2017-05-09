"Зенит" почтил память жертв Великой Отечественной войны

После утренней тренировки "Зенит" в полном составе отправился на Пискаревское мемориальное кладбище, сообщает официальный сайт клуба. Сине-бело-голубые почтили память жертв Великой Отечественной войны, возложив к монументу "Мать-Родина" венок и красные гвоздики. Траурную колонну возглавили Александр Кержаков и Александр Анюков.

Ближайший матч "Зенит" проведет 13 мая - в рамках 28-го тура чемпионата России питерцы сыграют с "Крыльями Советов". Встреча начнется в 16.00 по московскому времени, "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.