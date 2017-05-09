"Зенит" почтил память жертв Великой Отечественной войны

После утренней тренировки "Зенит" в полном составе отправился на Пискаревское мемориальное кладбище, сообщает официальный сайт клуба. Сине-бело-голубые почтили память жертв Великой Отечественной войны, возложив к монументу "Мать-Родина" венок и красные гвоздики. Траурную колонну возглавили Александр Кержаков и Александр Анюков.
Сине-бело-голубые почтили память жертв войны на Пискаревском мемориальном кладбище – https://t.co/62OWOblAko pic.twitter.com/9b5EBTxYkD– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 9 мая 2017 г.
Ближайший матч "Зенит" проведет 13 мая - в рамках 28-го тура чемпионата России питерцы сыграют с "Крыльями Советов". Встреча начнется в 16.00 по московскому времени, "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-05-09-sine-belo-golubye-pochtili-pamyat-zhertv-velikoy-otechestvennoy-voyny.htm