"Зенит" поборется с "Ювентусом" за хавбека "Вииторула"?

Полузащитник "Вииторула" Рэзван Марин может перейти в "Зенит", информирует Gazeta Sporturilor. Как утверждает издание, в 20-летнем хавбеке заинтересован главный тренер питерцев Мирча Луческу. Отмечается, что "Зенит" готов заплатить за игрока 3 миллиона евро. К Марину также проявляют интерес "Ювентус", "Рома" и "Стяуа". В нынешнем сезоне чемпионата Румынии футболист провел 20 матчей и забил четыре гола.