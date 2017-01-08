23:20 8 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" поборется с "Ювентусом" за хавбека "Вииторула"?

0
0
0
3

Полузащитник "Вииторула" Рэзван Марин может перейти в "Зенит", информирует Gazeta Sporturilor. Как утверждает издание, в 20-летнем хавбеке заинтересован главный тренер питерцев Мирча Луческу. Отмечается, что "Зенит" готов заплатить за игрока 3 миллиона евро. К Марину также проявляют интерес "Ювентус", "Рома" и "Стяуа". В нынешнем сезоне чемпионата Румынии футболист провел 20 матчей и забил четыре гола.

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

EVIL915

Ещё фишку придумал! (заметьте - безвозмездно, т.е. даром)... "Жозе Мауриньо станет тренером главного тренера "Томи"?"

23:54 8 января

EVIL915

Ребятишки из СЭ! А чем не заголовок : "Крылья" поборются с "Баварией" за Марко Верратти?" Или : "Алексис Санчес, вместо "ПСЖ", предпочёл "Уфу"?" ГРОМКО, а главное, ЧИТАЕМО! Рейтинг газеты будет выше крыши!

23:42 8 января

GalacticBoy

А он точно Марин ,а не какая нибудь Марина

23:31 8 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ