"Зенит" поборется с "Ювентусом" за хавбека "Вииторула"?

Полузащитник "Вииторула" Рэзван Марин может перейти в "Зенит", информирует Gazeta Sporturilor. Как утверждает издание, в 20-летнем хавбеке заинтересован главный тренер питерцев Мирча Луческу. Отмечается, что "Зенит" готов заплатить за игрока 3 миллиона евро. К Марину также проявляют интерес "Ювентус", "Рома" и "Стяуа". В нынешнем сезоне чемпионата Румынии футболист провел 20 матчей и забил четыре гола.
EVIL915
Ещё фишку придумал! (заметьте - безвозмездно, т.е. даром)... "Жозе Мауриньо станет тренером главного тренера "Томи"?"
23:54 8 января
EVIL915
Ребятишки из СЭ! А чем не заголовок : "Крылья" поборются с "Баварией" за Марко Верратти?" Или : "Алексис Санчес, вместо "ПСЖ", предпочёл "Уфу"?" ГРОМКО, а главное, ЧИТАЕМО! Рейтинг газеты будет выше крыши!
23:42 8 января
GalacticBoy
А он точно Марин ,а не какая нибудь Марина
23:31 8 января