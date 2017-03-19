"Зенит" победил "Арсенал" и приблизился к "Спартаку"

"Зенит" в домашнем матче 20-го тура чемпионата России обыграл "Арсенал". В начале второго тайма два гола за три минуты забили Доменико Кришито и Данни.
Отметим, что в составе сине-бело-голубых дебютировали вратарь Андрей Лунев и защитник Ибрагим Цаллагов.
Благодаря этой победе "Зенит" приблизился к лидирующему "Спартаку", сократив отставание до 6 очков. "Арсенал" занимает предпоследнее, 15-е место.
Чемпионат России
Премьер-лига
20-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Арсенал" (Тула) – 2:0 (0:0)
Голы: Кришито, 51 - с пенальти (1:0). Данни, 53 (2:0).
"Зенит": Лунев, Цаллагов, Нету, Иванович, Кришито, Кокорин (Кержаков, 74), Эрнани, Юсупов, Жулиану (Молло, 81), Данни (Мак, 87), Дзюба.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Иванов (Буранов, 77), Александров, Бурмистров (Власов, 49), Бурчану, Горбатенко, Думбья, Расич (Шевченко, 67).
Предупреждения: Кокорин, 36. Габулов, 53. Эрнани, 61.
Судьи: ЕСЬКОВ, Мосякин (оба Москва), Воронцов (Ярославль).
19 марта. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".
Трансляция матча "Зенит" – "Арсенал"
Г⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 20-й тур. #ЗенитАрсенал 1:0 51' Доменико Кришито @mimmo_criscito4 (Пенальти) pic.twitter.com/1xzJ9NK8Vf– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 19 марта 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 20-й тур. #ЗенитАрсенал 2:0 53' Мигель Данни pic.twitter.com/7Vlf62heqo– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 19 марта 2017 г.
Адекватный Зритель_
Thomas_Boy----- Так-то,ты с Гладиаторами в самоё яблочко попал!))))
21:49
С.Мороз
Итоги чемпионата подводим?))))Только приблизился)))Ростов-чемпион!))Краснодар-серебро,ну и Спартак-бронза))А остальные вместе с судьями в матросской тишине!)))
21:49
Tribunal Z
Кокорин просто нулевой! Кержаков вышел на замену Кокорина и играл по сравнению с ним как мастер. Подскажите Луческу и пусть расскроет глаза. Кокорину нужно будет лучше и полезнее посидеть на лавке пяток матчей и посмотреть как играет Кержаков
21:48
Ю.Ю.
Ничего Миллер сам придумать не может, так и действует наработками Гинера.
21:48
serzheo
Адекватный Зритель____ Обязательно буду жечь. А ты читай лошара. ))))
21:48
Thomas_Boy
*запись игрЫ
21:47
Табунщик
И чего бомжи здесь так раз раздухарились? У самой слабой команды чемпионата без помощи судьи выиграть не могут, одним словом бомжи, они что в Африке, что на болоте бомжи.
21:47
serzheo
1
21:46
Thomas_Boy
.
21:46
Адекватный Зритель_
serzheо------ Давай, клоун, жги про прослушку и московитых судеек!)))
21:46
vip777
Заголовок неправильный!Еськов обыграл Арсенал!
21:46
Thomas_Boy
serzheo ____ А ты думал только Вам???? Перетопчитесь.... ____________ А нам-то чего?))) Ты давай запись игру в СК отправляй, а Данни с Дзюбой на прослушку пробивай. Иначе никак.))
21:46
serzheo
Адекватный Зритель_____ Без левака вам первая восьмерка не по силам))) А у нас все чисто.
21:46
Pablo_75
Скорее пенальти, рука нехорошо выставлена, есть блокировочка... Но в целом опять вывод - у нас очень маленькая разница в классе между клубами, Зенит не может толком переиграть глубочайшего аутсайдера.
21:46
Излучение Промкооперации и Пищев
RedMack2 Излучение Промкооперации и Пищев RedMack2 Вчера у Спартака отобрали победу, сегодня зениту подарили. /// свинья, ты ври да не завирайся! Никто ничего не дарил Зениту и, уже тем более, не отбирал победу у твоего позорного дерьма! Все началось с пропущенного пенальти на Ари, не надо ля-ля! 21:40____________________________Свинья - это твоя мама, когда тебя, выродка, рожала))) А позорное дерьмо - это твой питерский недоклуб - это всем очевидно))) /// Питерский клуб, хоть он и не мой, выиграл кубок УЕФА и суперкубок и принес России уйму очков в европейский зачет, а ИМЕННО ТВОЕ ДЕРЬМО ромбовидное, многократно слило страну в еврокубках, опозорило страну массовым допингом и массой прочих неблаговидных дел. Факты очевидны, тупица!
21:45
Адекватный Зритель_
serzheo---- Без "левака" и Арсенал не по силам? )))
21:44
serzheo
Thomas_Boy____ А ты думал только Вам???? Перетопчитесь....
21:44
Излучение Промкооперации и Пищев
Пенальти чистейший, по хорошему еще жк Беляеву должна была быть. Офсайд был, но никак не явный, сантиметров 20-30. На повторе видно, что боковой немного отстал от эпизода, потому и не увидел. Не признавать чистейший пенальти может только самая оголтелая свинодрянь, которая лидирует за счет многочисленных судейских ошибок в ее пользу и против конкурентов, только ошибки в свою пользу они не замечают...
21:43
RedMack2
Излучение Промкооперации и Пищев RedMack2 Вчера у Спартака отобрали победу, сегодня зениту подарили. /// свинья, ты ври да не завирайся! Никто ничего не дарил Зениту и, уже тем более, не отбирал победу у твоего позорного дерьма! Все началось с пропущенного пенальти на Ари, не надо ля-ля! 21:40____________________________Свинья - это твоя мама, когда тебя, выродка, рожала))) А позорное дерьмо - это твой питерский недоклуб - это всем очевидно)))
21:42
kwazar312
срамота,такой футбол смотреть противно-Дзюба-симулянт и судья-коррупционер и это для самой дорогой команды(не лучшей)команды страны...Не проще ли Зенит назначить чемпионом в начале сезона,а остальные команды начнут разыгрывать чемпионат с 3-его места(ЦСКА отдать второе),тогда будут все довольны...
21:41
Thomas_Boy
serzheo ___ А что с судьей не так ? Пеналь - наичистейший. Даннии - нога в офсе - так не московитым об этом заикаться... И в принципе - ФИФА - рекомендует в пользу атаки. Какие проблемы? __________ Ну конечно, наичистейший.))) Ну конечно, нога.))) Два левых гола - судья совершенно прав.)) Всегда бы таких судей "Зениту".)))
21:41
Seraffim
Арсенал весной смотрится очень не плохо, жаль только, что из трех весенних матчей, два пришлись на газпромомские команды.
21:41
serzheo
Адекватный Зритель____ Да легго. Давай лошара)))
21:41
RedMack2
serzheo Thomas_Boy___ А что с судьей не так ? Пеналь - наичистейший. Даннии - нога в офсе - так не московитым об этом заикаться... И в принципе - ФИФА - рекомендует в пользу атаки. Какие проблемы?__________________Ахаха) Двойные стандарты парень, двойные стандарты...
21:40
Излучение Промкооперации и Пищев
RedMack2 Вчера у Спартака отобрали победу, сегодня зениту подарили. /// свинья, ты ври да не завирайся! Никто ничего не дарил Зениту и, уже тем более, не отбирал победу у твоего позорного дерьма! Все началось с пропущенного пенальти на Ари, не надо ля-ля!
21:40
Адекватный Зритель_
serzheo----- Как насчёт СК РФ, клоун?)))
21:40
foreverCSKAforever
Синьо-біло-блакитні с каждым днем увеличивают кол-во своих поклонников в России.
21:39
Свинству Бой!
Тухлая победа. Пеналь на 60% левый, овес 50 на 50, игры нет. Румын убирайся вместо с гоблином.
21:39
Бэн Джойс
Бомжи такие же днари, как и конское днище, бгг ))
21:38
RedMack2
Вчера у Спартака отобрали победу, сегодня зениту подарили. Всё закономерно. Это российский футбол. Здесь всё решают деньги.
21:37