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"Зенит" победил "Арсенал" и приблизился к "Спартаку"

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Арсенал" - 2:0. Команда Александра КОКОРИНА сократила отставание от лидирующего "Спартака". Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Арсенал" - 2:0. Команда Александра КОКОРИНА сократила отставание от лидирующего "Спартака". Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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"Зенит" в домашнем матче 20-го тура чемпионата России обыграл "Арсенал". В начале второго тайма два гола за три минуты забили Доменико Кришито и Данни.

Отметим, что в составе сине-бело-голубых дебютировали вратарь Андрей Лунев и защитник Ибрагим Цаллагов.

Благодаря этой победе "Зенит" приблизился к лидирующему "Спартаку", сократив отставание до 6 очков. "Арсенал" занимает предпоследнее, 15-е место.

Чемпионат России

Премьер-лига

20-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Арсенал" (Тула) – 2:0 (0:0)

Голы: Кришито, 51 - с пенальти (1:0). Данни, 53 (2:0).

"Зенит": Лунев, Цаллагов, Нету, Иванович, Кришито, Кокорин (Кержаков, 74), Эрнани, Юсупов, Жулиану (Молло, 81), Данни (Мак, 87), Дзюба.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Иванов (Буранов, 77), Александров, Бурмистров (Власов, 49), Бурчану, Горбатенко, Думбья, Расич (Шевченко, 67).

Предупреждения: Кокорин, 36. Габулов, 53. Эрнани, 61.

Судьи: ЕСЬКОВ, Мосякин (оба Москва), Воронцов (Ярославль).

19 марта. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Зенит" – "Арсенал"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/​

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КОММЕНТАРИИ (60)
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Адекватный Зритель_

Thomas_Boy----- Так-то,ты с Гладиаторами в самоё яблочко попал!))))

21:49

С.Мороз

Итоги чемпионата подводим?))))Только приблизился)))Ростов-чемпион!))Краснодар-серебро,ну и Спартак-бронза))А остальные вместе с судьями в матросской тишине!)))

21:49

Tribunal Z

Кокорин просто нулевой! Кержаков вышел на замену Кокорина и играл по сравнению с ним как мастер. Подскажите Луческу и пусть расскроет глаза. Кокорину нужно будет лучше и полезнее посидеть на лавке пяток матчей и посмотреть как играет Кержаков

21:48

Ю.Ю.

Ничего Миллер сам придумать не может, так и действует наработками Гинера.

21:48

serzheo

Адекватный Зритель____ Обязательно буду жечь. А ты читай лошара. ))))

21:48

Thomas_Boy

*запись игрЫ

21:47

Табунщик

И чего бомжи здесь так раз раздухарились? У самой слабой команды чемпионата без помощи судьи выиграть не могут, одним словом бомжи, они что в Африке, что на болоте бомжи.

21:47

serzheo

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21:46

Thomas_Boy

.

21:46

Адекватный Зритель_

serzheо------ Давай, клоун, жги про прослушку и московитых судеек!)))

21:46

vip777

Заголовок неправильный!Еськов обыграл Арсенал!

21:46

Thomas_Boy

serzheo ____ А ты думал только Вам???? Перетопчитесь.... ____________ А нам-то чего?))) Ты давай запись игру в СК отправляй, а Данни с Дзюбой на прослушку пробивай. Иначе никак.))

21:46

serzheo

Адекватный Зритель_____ Без левака вам первая восьмерка не по силам))) А у нас все чисто.

21:46

Pablo_75

Скорее пенальти, рука нехорошо выставлена, есть блокировочка... Но в целом опять вывод - у нас очень маленькая разница в классе между клубами, Зенит не может толком переиграть глубочайшего аутсайдера.

21:46

Излучение Промкооперации и Пищев

RedMack2 Излучение Промкооперации и Пищев RedMack2 Вчера у Спартака отобрали победу, сегодня зениту подарили. /// свинья, ты ври да не завирайся! Никто ничего не дарил Зениту и, уже тем более, не отбирал победу у твоего позорного дерьма! Все началось с пропущенного пенальти на Ари, не надо ля-ля! 21:40____________________________Свинья - это твоя мама, когда тебя, выродка, рожала))) А позорное дерьмо - это твой питерский недоклуб - это всем очевидно))) /// Питерский клуб, хоть он и не мой, выиграл кубок УЕФА и суперкубок и принес России уйму очков в европейский зачет, а ИМЕННО ТВОЕ ДЕРЬМО ромбовидное, многократно слило страну в еврокубках, опозорило страну массовым допингом и массой прочих неблаговидных дел. Факты очевидны, тупица!

21:45

Адекватный Зритель_

serzheo---- Без "левака" и Арсенал не по силам? )))

21:44

serzheo

Thomas_Boy____ А ты думал только Вам???? Перетопчитесь....

21:44

Излучение Промкооперации и Пищев

Пенальти чистейший, по хорошему еще жк Беляеву должна была быть. Офсайд был, но никак не явный, сантиметров 20-30. На повторе видно, что боковой немного отстал от эпизода, потому и не увидел. Не признавать чистейший пенальти может только самая оголтелая свинодрянь, которая лидирует за счет многочисленных судейских ошибок в ее пользу и против конкурентов, только ошибки в свою пользу они не замечают...

21:43

RedMack2

Излучение Промкооперации и Пищев RedMack2 Вчера у Спартака отобрали победу, сегодня зениту подарили. /// свинья, ты ври да не завирайся! Никто ничего не дарил Зениту и, уже тем более, не отбирал победу у твоего позорного дерьма! Все началось с пропущенного пенальти на Ари, не надо ля-ля! 21:40____________________________Свинья - это твоя мама, когда тебя, выродка, рожала))) А позорное дерьмо - это твой питерский недоклуб - это всем очевидно)))

21:42

kwazar312

срамота,такой футбол смотреть противно-Дзюба-симулянт и судья-коррупционер и это для самой дорогой команды(не лучшей)команды страны...Не проще ли Зенит назначить чемпионом в начале сезона,а остальные команды начнут разыгрывать чемпионат с 3-его места(ЦСКА отдать второе),тогда будут все довольны...

21:41

Thomas_Boy

serzheo ___ А что с судьей не так ? Пеналь - наичистейший. Даннии - нога в офсе - так не московитым об этом заикаться... И в принципе - ФИФА - рекомендует в пользу атаки. Какие проблемы? __________ Ну конечно, наичистейший.))) Ну конечно, нога.))) Два левых гола - судья совершенно прав.)) Всегда бы таких судей "Зениту".)))

21:41

Seraffim

Арсенал весной смотрится очень не плохо, жаль только, что из трех весенних матчей, два пришлись на газпромомские команды.

21:41

serzheo

Адекватный Зритель____ Да легго. Давай лошара)))

21:41

RedMack2

serzheo Thomas_Boy___ А что с судьей не так ? Пеналь - наичистейший. Даннии - нога в офсе - так не московитым об этом заикаться... И в принципе - ФИФА - рекомендует в пользу атаки. Какие проблемы?__________________Ахаха) Двойные стандарты парень, двойные стандарты...

21:40

Излучение Промкооперации и Пищев

RedMack2 Вчера у Спартака отобрали победу, сегодня зениту подарили. /// свинья, ты ври да не завирайся! Никто ничего не дарил Зениту и, уже тем более, не отбирал победу у твоего позорного дерьма! Все началось с пропущенного пенальти на Ари, не надо ля-ля!

21:40

Адекватный Зритель_

serzheo----- Как насчёт СК РФ, клоун?)))

21:40

foreverCSKAforever

Синьо-біло-блакитні с каждым днем увеличивают кол-во своих поклонников в России.

21:39

Свинству Бой!

Тухлая победа. Пеналь на 60% левый, овес 50 на 50, игры нет. Румын убирайся вместо с гоблином.

21:39

Бэн Джойс

Бомжи такие же днари, как и конское днище, бгг ))

21:38

RedMack2

Вчера у Спартака отобрали победу, сегодня зениту подарили. Всё закономерно. Это российский футбол. Здесь всё решают деньги.

21:37

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ