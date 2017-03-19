"Зенит" победил "Арсенал" и приблизился к "Спартаку"

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Арсенал" - 2:0. Команда Александра КОКОРИНА сократила отставание от лидирующего "Спартака". Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"

"Зенит" в домашнем матче 20-го тура чемпионата России обыграл "Арсенал". В начале второго тайма два гола за три минуты забили Доменико Кришито и Данни.

Отметим, что в составе сине-бело-голубых дебютировали вратарь Андрей Лунев и защитник Ибрагим Цаллагов.

Благодаря этой победе "Зенит" приблизился к лидирующему "Спартаку", сократив отставание до 6 очков. "Арсенал" занимает предпоследнее, 15-е место.

Чемпионат России

Премьер-лига

20-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Арсенал" (Тула) – 2:0 (0:0)

Голы: Кришито, 51 - с пенальти (1:0). Данни, 53 (2:0).

"Зенит": Лунев, Цаллагов, Нету, Иванович, Кришито, Кокорин (Кержаков, 74), Эрнани, Юсупов, Жулиану (Молло, 81), Данни (Мак, 87), Дзюба.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Иванов (Буранов, 77), Александров, Бурмистров (Власов, 49), Бурчану, Горбатенко, Думбья, Расич (Шевченко, 67).

Предупреждения: Кокорин, 36. Габулов, 53. Эрнани, 61.

Судьи: ЕСЬКОВ, Мосякин (оба Москва), Воронцов (Ярославль).

19 марта. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Зенит" – "Арсенал"