"Зенит" планирует провести на новом стадионе три матча в апреле и мае

"Зенит" планирует провести на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге три матча до Кубка конфедераций - в апреле и мае, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. В декабре был опубликован график тестовых матчей, согласно которому "Зенит" сыграет на арене 23 апреля с "Уралом", 7 мая с "Тереком" и 17 мая с "Краснодаром".

- К настоящему времени достигнута договоренность с администрацией Петербурга, в рамках которой "Зенит" планирует сыграть на новой арене три матча - это необходимая процедура тестирования арены в рамках ее подготовки к Кубку конфедераций, - говорится в сообщении. - Игры запланированы на апрель-май 2017 года.

Однако матчи могут состояться, только если профильные комитеты и организации, отвечающие за подготовку арены и прилегающей территории, полностью обеспечат готовность объектов транспортной и пешеходной инфраструктуры, меры безопасности и другие требования к матчам уровня российского чемпионата. Отметим, что комплекс мер и требования клуба по подготовке стадиона не раз обсуждались с администрацией города и были доведены до профильных комитетов.