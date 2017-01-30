17:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" планирует провести на новом стадионе три матча в апреле и мае

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"Зенит" планирует провести на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге три матча до Кубка конфедераций - в апреле и мае, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. В декабре был опубликован график тестовых матчей, согласно которому "Зенит" сыграет на арене 23 апреля с "Уралом", 7 мая с "Тереком" и 17 мая с "Краснодаром".

К настоящему времени достигнута договоренность с администрацией Петербурга, в рамках которой "Зенит" планирует сыграть на новой арене три матча - это необходимая процедура тестирования арены в рамках ее подготовки к Кубку конфедераций, - говорится в сообщении. - Игры запланированы на апрель-май 2017 года.

Однако матчи могут состояться, только если профильные комитеты и организации, отвечающие за подготовку арены и прилегающей территории, полностью обеспечат готовность объектов транспортной и пешеходной инфраструктуры, меры безопасности и другие требования к матчам уровня российского чемпионата. Отметим, что комплекс мер и требования клуба по подготовке стадиона не раз обсуждались с администрацией города и были доведены до профильных комитетов.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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foreverCSKAforever

А что у них за новый стадион, если не секрет? И какой был старый?

19:40

Exsorsist

После проведения этих матчей потребуются ремонт - еще на 2 млрд. рублей.))))

17:58

ЗЮК

Чемпионат среди прислуги миллера.

17:51

parallich

Нытики, вы где??? Про стадион зенита же статья????

17:35

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