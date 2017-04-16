"Зенит" перед матчем со "Спартаком" прогулялся по Красной площади

За несколько часов до матча 23-го тура чемпионата России со "Спартаком" петербургский "Зенит" в полном составе совершил прогулку по Красной площади. Выйдя из отеля, команда спустилась в подземный переход и отправилась к месту назначения.

Во время прогулки с игроками фотографировались болельщики "Зенита", уже приехавшие в Москву на игру. Многие жалели, что не захватили с собой клубные шарфы, чтобы с ними на шее сделать совместное фото с футболистами. При этом группа болельщиков пожелала Александру Кержакову забить два гола. Под конец прогулки о совместном фото Артема Дзюбу попросила группа юных каратистов.

– Мы хоть из другого вида спорта, но вас знаем и тоже хотим быть чемпионами, – обратились ребята к форварду "Зенита". (Сергей ЦИММЕРМАН)

Матч "Спартак" – "Зенит" пройдет сегодня на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 20.00 по московскому времени. "Спартак" лидирует в чемпионате, на 7 очков от него отстает сыгравший накануне вничью с "Ростовом" ЦСКА, на восемь – "Зенит". "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фотографии с прогулки "Зенита" – по ссылке