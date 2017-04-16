12:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" перед матчем со "Спартаком" прогулялся по Красной площади

Болельщики фотографировались с Артемом ДЗЮБОЙ. Фото Сергей ЦИММЕРМАН, "СЭ" Футболисты "Зенита" на Красной площади. Фото Сергей ЦИММЕРМАН, "СЭ"
Болельщики фотографировались с Артемом ДЗЮБОЙ. Фото Сергей ЦИММЕРМАН, "СЭ"
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За несколько часов до матча 23-го тура чемпионата России со "Спартаком" петербургский "Зенит" в полном составе совершил прогулку по Красной площади. Выйдя из отеля, команда спустилась в подземный переход и отправилась к месту назначения.

 
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Во время прогулки с игроками фотографировались болельщики "Зенита", уже приехавшие в Москву на игру. Многие жалели, что не захватили с собой клубные шарфы, чтобы с ними на шее сделать совместное фото с футболистами. При этом группа болельщиков пожелала Александру Кержакову забить два гола. Под конец прогулки о совместном фото Артема Дзюбу попросила группа юных каратистов.

– Мы хоть из другого вида спорта, но вас знаем и тоже хотим быть чемпионами, – обратились ребята к форварду "Зенита". (Сергей ЦИММЕРМАН)

Матч "Спартак" – "Зенит" пройдет сегодня на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 20.00 по московскому времени. "Спартак" лидирует в чемпионате, на 7 очков от него отстает сыгравший накануне вничью с "Ростовом" ЦСКА, на восемь – "Зенит". "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фотографии с прогулки "Зенита" – по ссылке

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

на первой фотографии болельщики объясняют Кокорину, куда они ему воткнут селфи-палку с случае поражения?

13:20

самарец

Дзюба наверное первый раз на Красной площади

13:16

SVA

Весь Зенит в мавзолей навечно в память о Газпроме!!!

12:48

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