"Зенит" открыл Крестовский победой. "Урал" получил три удаления

"Зенит" победил "Урал" в матче 24-го тура премьер-лиги – 2:0.

Игра стала первой в истории на новой арене "Санкт-Петербург", которая была построена на месте стадиона имени Кирова. Этот матч, первый тестовый для стадиона Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, проходил под сведенной крышей.

Диктором на стадионе работал заслуженный и народный артист России Михаил Боярский. При объявлении составов зрители (по требованиям ФИФА игру не могло посетить больше 25 тысяч болельщиков, в итоге зафиксирована посещаемость 20 004 человека) освистали форварда "Зенита" Александра Кокорина и главного тренера Мирчу Луческу.

В начале игры организованные болельщики сине-бело-голубых провели масштабный перфоманс "Назад в будущее". При этом фанаты, несмотря на требования безопасности, использовали файеры и дымовые шашки.

В конце первого тайма травму получил Кокорин. Вместо него Луческу выпустил на поле Олега Шатова.

Во втором тайме гости остались в меньшинстве. Хавбек уральцев Эрик Бикфалви получил вторую желтую карточку в подкате против Игоря Смольникова, после чего форвард "шмелей" Роман Павлюченко в агрессивной манере начал выражать недовольство решением главного арбитра Алексея Еськова. Нападающий сошелся с рефери голова к голове, а потом крутил пальцем у виска и обращался к судье на повышенных тонах из-за спин отрезавших его от Еськова партнеров.

Победный гол "Зенит" провел в концовке при розыгрыше "стандарта". Ворота Николая Заболотного поразил Бранислав Иванович. После этого Еськов показал желтые карточки за стычку полузащитнику "Урала" Роману Емельянову и форварду питерцев Артему Дзюбе. Для хавбека гостей наказание обернулось удалением, третьим в матче для команды Александра Тарханова.

В концовке второй мяч "Зенита" в атаке "три в ноль" провел Йоан Молло.

"Зенит" занимает третье место с 46 очками. У идущего вторым ЦСКА – 47, "Спартака" перед сегодняшним гостевым матчем с "Ростовом" имеет 54. "Урал" с 29 очками остался на 10-м месте. В следующем, 25-м туре клуб из Екатеринбурга во вторник, 25 апреля, сыграет в гостях со "Спартаком", а питерцы - в среду, 26 апреля, встретятся в гостях с "Оренбургом".

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Премьер-лига

24-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Урал" (Екатеринбург) – 2:0 (0:0)

Голы: Иванович, 86 (1:0). Молло, 90+4 (2:0).

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков (Нету, 63), Цаллагов, Жулиану, Юсупов (Молло, 53), Данни, Кокорин (Шатов, 44), Дзюба.

"Урал": Заболотный, Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин, Павлюченко.

Предупреждения: Бикфалви, 23. Емельянов, 40. Дзюба, 86. Кришито, 89.

Удаления: Бикфалви, 61 (вторая ж.к., грубая игра). Павлюченко, 62 (неспорт. повед.). Емельянов, 86 (вторая ж.к., неспорт. повед.).

Судьи: ЕСЬКОВ. Елеференко, Мосякин (все Москва).

22 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург Арена".

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Зенит" – "Урал"