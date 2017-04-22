"Зенит" открыл Крестовский победой. "Урал" получил три удаления

"Зенит" победил "Урал" в матче 24-го тура премьер-лиги – 2:0.
Игра стала первой в истории на новой арене "Санкт-Петербург", которая была построена на месте стадиона имени Кирова. Этот матч, первый тестовый для стадиона Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, проходил под сведенной крышей.
Диктором на стадионе работал заслуженный и народный артист России Михаил Боярский. При объявлении составов зрители (по требованиям ФИФА игру не могло посетить больше 25 тысяч болельщиков, в итоге зафиксирована посещаемость 20 004 человека) освистали форварда "Зенита" Александра Кокорина и главного тренера Мирчу Луческу.
В начале игры организованные болельщики сине-бело-голубых провели масштабный перфоманс "Назад в будущее". При этом фанаты, несмотря на требования безопасности, использовали файеры и дымовые шашки.
В конце первого тайма травму получил Кокорин. Вместо него Луческу выпустил на поле Олега Шатова.
Во втором тайме гости остались в меньшинстве. Хавбек уральцев Эрик Бикфалви получил вторую желтую карточку в подкате против Игоря Смольникова, после чего форвард "шмелей" Роман Павлюченко в агрессивной манере начал выражать недовольство решением главного арбитра Алексея Еськова. Нападающий сошелся с рефери голова к голове, а потом крутил пальцем у виска и обращался к судье на повышенных тонах из-за спин отрезавших его от Еськова партнеров.
Победный гол "Зенит" провел в концовке при розыгрыше "стандарта". Ворота Николая Заболотного поразил Бранислав Иванович. После этого Еськов показал желтые карточки за стычку полузащитнику "Урала" Роману Емельянову и форварду питерцев Артему Дзюбе. Для хавбека гостей наказание обернулось удалением, третьим в матче для команды Александра Тарханова.
В концовке второй мяч "Зенита" в атаке "три в ноль" провел Йоан Молло.
"Зенит" занимает третье место с 46 очками. У идущего вторым ЦСКА – 47, "Спартака" перед сегодняшним гостевым матчем с "Ростовом" имеет 54. "Урал" с 29 очками остался на 10-м месте. В следующем, 25-м туре клуб из Екатеринбурга во вторник, 25 апреля, сыграет в гостях со "Спартаком", а питерцы - в среду, 26 апреля, встретятся в гостях с "Оренбургом".
Чемпионат России
Премьер-лига
24-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Урал" (Екатеринбург) – 2:0 (0:0)
Голы: Иванович, 86 (1:0). Молло, 90+4 (2:0).
"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков (Нету, 63), Цаллагов, Жулиану, Юсупов (Молло, 53), Данни, Кокорин (Шатов, 44), Дзюба.
"Урал": Заболотный, Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин, Павлюченко.
Предупреждения: Бикфалви, 23. Емельянов, 40. Дзюба, 86. Кришито, 89.
Удаления: Бикфалви, 61 (вторая ж.к., грубая игра). Павлюченко, 62 (неспорт. повед.). Емельянов, 86 (вторая ж.к., неспорт. повед.).
Судьи: ЕСЬКОВ. Елеференко, Мосякин (все Москва).
22 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург Арена".
spetrov
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16:42
spetrov
Thomas_Boy. ты зря надеешься. Уверен, Зенит еще и не на такое способен. :) И вообще, на судей только слабый жалуется! :)
16:42
Леня-космос
Позор Еськову, позор Зениту!!!! Это согаз, ребятушки!!! И при чём тут спартак, надо иметь больное воображение, чтобы подумать о том, что судья для них старался. Он старался не испортить открытие нового стадиона.
16:41
inga
Слушаешь футбольных экспертов и понимаешь, что правила у нас выдумывают судьи прямо на поле. "Урал" бился - мужики. "Зенит"...я не знаю,как болеть за такую команду.Неужели болельщики "Зенита" не видят, что команды просто нет.А уж глава ГАЗПРОМА после гола - это нечто!
16:41
морпех
Правдаруб///Чертаново,я так понимаю,это где - то под Москвой? Так вот я ни там ни разу не был,ни в самой Москве(только на 3 вокзалах в армию(в Кёник и обратно))...но я тоже считаю ,что такого безобразия как с Позором из Питера никогда не было!
16:41
Монте-Кристо(Мститель) .
Когда Трамп будет бомбить Кремль. То вся Россия поддержит это.
16:40
King's Bounty 161
karwin Поразило, как Мюллер скакал от радости... Мужику пофиг, какой ценой, главное - результат... _________ в домашнем матче с Ростов он еще с мутко в десны бахался.
16:39
морпех
вояка тут упоминалось будто счёт останется; игра забудется.....полагаю что не забудется./////Абсолютно согласен...По - крайней мере мне помогли понять за кого(точнее ,против кого)болеть в РФПЛ - против Позора(С - П),хотя я его считал несмотря на все предыдущие несправедливости,сильнейшей командой...Теперь уж нет - желаю ему всего хренового...
16:39
Led Tronulsya
Легко,непренужденно,на классе
16:39
75serg75
позорное открытие позорного стадиона позорным зенитом с позорным нытиком во главе
16:39
dok96
ПОЗОРИЩЕ !!!!!! Что за ЧЕМПЫОНАТ ? Нужно было убить Урал , его и убили . Но ведь за все нужно платить . .. Урал - опорный край Державы ,и ни смотря ни на что - он будет жить . А кто Зенит без Газа ? Да НИКТО !
16:39
spetrov
Бывший претендент на золото текущего чемпионата смог обыграть крепкого середнячка только с форой по составу +3. Браво! :) Казалось, хуже уже некуда. :) Но послушаем тренера. М.б. еще 5 пенальти не назначили.
16:39
Antihrist
Еськов+Зенит=Урал-3
16:38
Новоуепинни
Все правильно судейко сделал! Открытие Народного Стадиона должно сопровождаться Победой Зенита! Он не виноват что Урал дурку включил и сам ложиться не хотел. Сознательнее надо быть, уважаемые футболисты Урала! Не для вас стадион строили, не для вас ЧМ проводим! Не позволим всяким несознательным срывать Наш Народный Праздник!
16:38
serivanich
надеюсь, луческу будет доволен)))))))))))))))))
16:37
Правдаруб
Понятно, что у гопников Чертаново только истерика. А по сути моментов и разбор "карточек" у Вас будет? Пока Вы только кукарекаете!
16:37
karwin
Поразило, как Мюллер скакал от радости... Мужику пофиг, какой ценой, главное - результат...
16:36
морпех
Хряк serzheo Болелам Спама - забыли Оренбург? Тоже помалкивайте в тряпку. 16:25--------------serzheo - это то же, что и Platinum1991 !!!//////////////Опять же...по сравнению с сегодняшним,ЛЮБЫЕ(!)сравнения меркнут...понимаешь ты это? - ЛЮБЫЕ!!!
16:36
совва
Obl2007 дзюба бегает и ничего не болит ! сто процентов - жрет чего то вот до сборной не допускают - проверить могут ! А в согазе-можно ... А со сборной-это точно ! Сами прикиньте ! ________________ Душа у него болит))
16:35
Генри Морган
Просто не могу молчать! Это просто возмутительно! Судья намеренно сливал "Урал". Первое удаление. Игра в мяч. Вторая жёлтая - левая. Второе удаление. Прямо тут же. Возмущение Павлюченко полностью понимаю. Наверное, он слишком вспылил. Но, всё же можно было ему жёлтую дать. Необоснованная красная. Первый гол - левый! Дзюба толкает вратаря, а вратарь первый на мяче. И гол засчитывают. Удаление третье - вторая жёлтая. Дзюба тоже участвует, но ему только жёлтую. "Зенит" играл откровенно плохо. А "Урал" очень хорошая крепкая команда. Удачи им в Финале Кубка России. Открытие стадиона получилось весьма мрачным подстать погоде. Судья напомнил мне Кашшаи, но там выигравшая команда хотя была на ходу и ту победу заслужила. Надеюсь, этого товарища отстранят от судейства до конца чемпионата. А Кашшаи не приедет на Кубок Конфедераций.
16:35
совва
Тот случай, когда смотришь наш чемпионат, думаешь, что хуже судить ну нельзя и в очередной раз ошибаешься))
16:35
Obl2007
дзюба бегает и ничего не болит ! сто процентов - жрет чего то вот до сборной не допускают - проверить могут ! А в согазе-можно ... А со сборной-это точно ! Сами прикиньте !
16:34
Choob
Газпром - Мечты сбываются!
16:33
smit541
Желаю зенытику и бомжеболелам пожизненно гореть в ФНЛ за сегодняшний позор. Мерзость
16:33
ФанТема
ПИТЕРСКИЕ ВАС И ТАК МЯГКО ГОВОРЯ НЕ ЛЮБИТ ,А ВЫ ЕЩЕ ТАКИЕ СПЕКТАКЛИ ВЫДАЕТЕ
16:31
вояка
тут упоминалось будто счёт останется; игра забудется.....полагаю что не забудется. Первое удаление (про остальные и говорить нечего) явно ошибочное; там и нарушения-то не было, ураловец был первый на мяче, в крайнем случае поставил бы просто штрафной, а тут ....и понеслась душа в рай. А помимо футбольных дел ... большое начальство ... как бы поточнее и помягче выразиться ...... выглядело несколько глуповато-весело на фоне явных ляпов Еськова, а ведь вы товарищи Миллер и К* не шпана из подворотни, а как никак сильные мира сего...вам полагается быть дипломатами (во всяком случае прилюдно).
16:31
0500
Какой стадион - такая команда, судейки и открытие. Ну не идут дела у газмяса, хоть ты тресни.
16:30
серёгамихайловский
Орлов говорит что это составляющая часть футбольного шоу. Нет ребята, это составляющая часть беспредела.
16:29
ФанТема
ЭТО НЕ ФУТБОЛ ЭТО СПЕКТАКЛЬ АЛЯ МИЛЛЕР. ЕСЛИ ПИТЕРСКИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ СЧИТАЮТ ЭТО ШОУ ПОБЕДОЙ ТО СТЫД ВАМ И СРАМ, А ЕЩЕ КУЛЬТУРНЫМИ СЕБЯ НАЗЫВАЕТЕ. НЕ УМЕЕТЕ ПРОИГЫВАТЬ. ПОЗОРИЩЕ ВАМ ПОЗОРИЩЕ СРАМИТЕ СВОЙ ГОРОД. УДАЛИЛИ БЫ ВЕСЬ УРАЛ И ЗАБИВАЛИ СКОЛЬКО МЯЧЕЙ В ВОРОТА ВЛЕЗЕТ
16:29
serg5555
Зенит смог одолеть команду, только после того как у нее удалили троих. Что вторится в зените. Луческу походу развалил всю игру.
16:29