22:24 31 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" отдаст Маурисиу "Бенфике", а взамен получит Самариса?

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"Зенит" и "Бенфика" произведут обмен игрокам. Об этом в своем твиттере сообщил журналист португальского издания Record Педро Силва. В российскую команду отправится греческий хавбек Андреас Самарис. В обратном направлении проследует полузащитник питерцев Маурисиу. Отмечается, что обмен произойдет без дополнительных денежных компенсаций.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Pleafant

Чем так Маурисио понравился Бенфике? Агент Маурисио уже заявил,что его клиент за зенитовскую зарплату готов сидеть на скамейке до лета.

23:23 31 января

ladafan

если правда, то это вери гуд!!!

22:57 31 января

Тони Старк

Ещё одна жирная УТКА.

22:47 31 января

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