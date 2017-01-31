"Зенит" отдаст Маурисиу "Бенфике", а взамен получит Самариса?

"Зенит" и "Бенфика" произведут обмен игрокам. Об этом в своем твиттере сообщил журналист португальского издания Record Педро Силва. В российскую команду отправится греческий хавбек Андреас Самарис. В обратном направлении проследует полузащитник питерцев Маурисиу. Отмечается, что обмен произойдет без дополнительных денежных компенсаций.
Pleafant
Чем так Маурисио понравился Бенфике? Агент Маурисио уже заявил,что его клиент за зенитовскую зарплату готов сидеть на скамейке до лета.
23:23 31 января
ladafan
если правда, то это вери гуд!!!
22:57 31 января
Тони Старк
Ещё одна жирная УТКА.
22:47 31 января