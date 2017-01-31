"Зенит" отдаст Маурисиу "Бенфике", а взамен получит Самариса?

"Зенит" и "Бенфика" произведут обмен игрокам. Об этом в своем твиттере сообщил журналист португальского издания Record Педро Силва. В российскую команду отправится греческий хавбек Андреас Самарис. В обратном направлении проследует полузащитник питерцев Маурисиу. Отмечается, что обмен произойдет без дополнительных денежных компенсаций.