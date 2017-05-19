"Зенит" оштрафован на 150 тысяч рублей . ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
13:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" оштрафован на 150 тысяч рублей

0
0
0
0

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что "Зенит" оштрафован на 150 тысяч рублей по итогам матча 29-го тура против "Краснодара" (1:0).

– По матчу "Оренбург" – "Уфа" (1:1): болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику – штраф 40 тысяч рублей, – приводит ТАСС слова Григорьянца. – По матчу "Зенит" – "Краснодар": фанаты хозяев использовали пиротехнику – штраф 90 тысяч, и скандировали ненормативную лексику – штраф 60 тысяч. "Томь" – "Крылья Советов": у "Крыльев Советов" отсутствовал сотрудник клуба по работе с болельщиками на предматчевом совещании – штраф 50 тысяч.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4265488

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур. Награждение "Спартака"
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий