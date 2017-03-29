21:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" организовал курс лекций по спортивной журналистике

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ФК "Зенит" с марта по июнь этого года организует курсы открытых лекций по спортивной журналистике, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Там же можно узнать, как попасть на лекции. В рамках нового образовательного проекта пройдут встречи с ведущими спортивными комментаторами, редакторами и обозревателями, экс-футболистами и представителями экспертного сообщества, а также со специалистами по спортивному интернету.

Принять участие в лекциях в качестве слушателей может любой желающий. 18+

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КОММЕНТАРИИ (6)
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zix78

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com

21:48

shpasic

ах, какую голевую передачу отдал Кержаков! жаль только, что она не стала голевой)))

21:46

Kirillyurrich

надеюсь не орлов там преподавать будет?

21:42

Der schwein

Скидочку Окраине не забудьте на газ )))

21:26

serzheo

Первый шаг сделан... Бойся Москва.

21:21

баламошка

Мешки занялись подготовкой орды зомбированных бомжеписцев.

21:16

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