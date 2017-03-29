"Зенит" организовал курс лекций по спортивной журналистике

ФК "Зенит" с марта по июнь этого года организует курсы открытых лекций по спортивной журналистике, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Там же можно узнать, как попасть на лекции. В рамках нового образовательного проекта пройдут встречи с ведущими спортивными комментаторами, редакторами и обозревателями, экс-футболистами и представителями экспертного сообщества, а также со специалистами по спортивному интернету.

Принять участие в лекциях в качестве слушателей может любой желающий. 18+