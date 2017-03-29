"Зенит" организовал курс лекций по спортивной журналистике

ФК "Зенит" с марта по июнь этого года организует курсы открытых лекций по спортивной журналистике, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Там же можно узнать, как попасть на лекции. В рамках нового образовательного проекта пройдут встречи с ведущими спортивными комментаторами, редакторами и обозревателями, экс-футболистами и представителями экспертного сообщества, а также со специалистами по спортивному интернету.
Принять участие в лекциях в качестве слушателей может любой желающий. 18+
zix78
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com
21:48
shpasic
ах, какую голевую передачу отдал Кержаков! жаль только, что она не стала голевой)))
21:46
Kirillyurrich
надеюсь не орлов там преподавать будет?
21:42
Der schwein
Скидочку Окраине не забудьте на газ )))
21:26
serzheo
Первый шаг сделан... Бойся Москва.
21:21
баламошка
Мешки занялись подготовкой орды зомбированных бомжеписцев.
21:16