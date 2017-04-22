"Зенит" опроверг информацию о сносе VIP-лож на стадионе "Санкт-Петербург"

"Зенит" на своей странице в "Инстаграме" опроверг информацию о сносе VIP-лож на стадионе "Санкт-Петербург". Ранее в СМИ появилась информация, что на арене снесут президентскую ложу, 36 VIP-лож, сектор A и зону, предназначенную для футбольных команд. Данное решение якобы было принято менеджментом корпорации "Газпром", которое недовольно качеством работ.
"Публикуем фотографию президентской ложи для тех, кто пишет всякие глупости о сносе лож и ремонте их за счет "Метростроя". Еще раз повторяем, что клуб отремонтировал все 36 VIP-лож в соответствии с нашими обязательствами перед спонсорами", - говорится в сообщении "Зенита".
Первый официальный матч на "Санкт-Петербурге" пройдет сегодня - в рамках 24-го тура чемпионата России "Зенит" сыграет с "Уралом". Начало игры - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Непонятно, зачем какую--то хрень выдвигающуюся / раздвигающуюся вокруг ЭТОГО прекрасного зала возводили??? Построили бы ВИП -- помещения и ДОСТАТОЧНО....
13:06
Ботаникум
Надеюсь, VIP-унитазы ПОЗОЛОЧЕННЫЕ???.......
13:03
Ин Манус Нострас
А выход к вип сидениям ты не заметил?
12:58
баламошка
Снесли только стадион. Его смыло волной-цунами, которую наплакали многострадальные бабашки.
12:57
psv57
Что то не пойму. Как там футбол смотреть? По телевизору? А на кой тогда платить такие бабки и на стадион ехать?
12:51
ростовский свин
скромненько - у меня дома потолок и лаинат на полу и то выглядит презентабельнее:-))))
12:50