"Зенит" опроверг информацию о сносе VIP-лож на стадионе "Санкт-Петербург"

"Зенит" на своей странице в "Инстаграме" опроверг информацию о сносе VIP-лож на стадионе "Санкт-Петербург". Ранее в СМИ появилась информация, что на арене снесут президентскую ложу, 36 VIP-лож, сектор A и зону, предназначенную для футбольных команд. Данное решение якобы было принято менеджментом корпорации "Газпром", которое недовольно качеством работ.

"Публикуем фотографию президентской ложи для тех, кто пишет всякие глупости о сносе лож и ремонте их за счет "Метростроя". Еще раз повторяем, что клуб отремонтировал все 36 VIP-лож в соответствии с нашими обязательствами перед спонсорами", - говорится в сообщении "Зенита".

Первый официальный матч на "Санкт-Петербурге" пройдет сегодня - в рамках 24-го тура чемпионата России "Зенит" сыграет с "Уралом". Начало игры - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.