12:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" опроверг информацию о сносе VIP-лож на стадионе "Санкт-Петербург"

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"Зенит" на своей странице в "Инстаграме" опроверг информацию о сносе VIP-лож на стадионе "Санкт-Петербург". Ранее в СМИ появилась информация, что на арене снесут президентскую ложу, 36 VIP-лож, сектор A и зону, предназначенную для футбольных команд. Данное решение якобы было принято менеджментом корпорации "Газпром", которое недовольно качеством работ. 

"Публикуем фотографию президентской ложи для тех, кто пишет всякие глупости о сносе лож и ремонте их за счет "Метростроя". Еще раз повторяем, что клуб отремонтировал все 36 VIP-лож в соответствии с нашими обязательствами перед спонсорами", - говорится в сообщении "Зенита".

Первый официальный матч на "Санкт-Петербурге" пройдет сегодня - в рамках 24-го тура чемпионата России "Зенит" сыграет с "Уралом". Начало игры - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Непонятно, зачем какую--то хрень выдвигающуюся / раздвигающуюся вокруг ЭТОГО прекрасного зала возводили??? Построили бы ВИП -- помещения и ДОСТАТОЧНО....

13:06

Ботаникум

Надеюсь, VIP-унитазы ПОЗОЛОЧЕННЫЕ???.......

13:03

Ин Манус Нострас

А выход к вип сидениям ты не заметил?

12:58

баламошка

Снесли только стадион. Его смыло волной-цунами, которую наплакали многострадальные бабашки.

12:57

psv57

Что то не пойму. Как там футбол смотреть? По телевизору? А на кой тогда платить такие бабки и на стадион ехать?

12:51

ростовский свин

скромненько - у меня дома потолок и лаинат на полу и то выглядит презентабельнее:-))))

12:50