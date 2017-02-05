"Зенит" - "Оденсе": видеотрансляция

"Зенит" на испанском сборе проводит товарищеский матч с "Оденсе".
Стартовый состав "Зенита": Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Иванович, Кришито, Хави Гарсия, Данни, Юсупов, Шатов, Мак, Дзюба.
"Зенит" на испанском сборе проводит товарищеский матч с "Оденсе".
Стартовый состав "Зенита": Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Иванович, Кришито, Хави Гарсия, Данни, Юсупов, Шатов, Мак, Дзюба.
199
Опять судья виноват.
22:47 5 февраля
199
Опять судьи виноваты, раз пенальти не поставили.Даже гол фуксом забили.
22:34 5 февраля