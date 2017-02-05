21:00 5 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" - "Оденсе": видеотрансляция

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"Зенит" на испанском сборе проводит товарищеский матч с "Оденсе".

Стартовый состав "Зенита": Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Иванович, Кришито, Хави Гарсия, Данни, Юсупов, Шатов, Мак, Дзюба.

Трансляция матча "Зенит" - "Оденсе"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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199

Опять судья виноват.

22:47 5 февраля

199

Опять судьи виноваты, раз пенальти не поставили.Даже гол фуксом забили.

22:34 5 февраля

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Материалы других СМИ