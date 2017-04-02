"Зенит" обыграл "Рубин" и приблизился к "Спартаку"

"Зенит" на выезде нанес поражение "Рубину" в матче 21-го тура чемпионата России – 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме – отличились Артем Дзюба и Данни. Команда Мирчи Луческу имела еще несколько голевых моментов, но реализовать их не смогла. Питерский клуб доигрывал матч вдесятером после удаления Артура Юсупова на 84-й минуте.
"Зенит" набрал 42 очка и до трех баллов сократил отставание от лидирующего "Спартака", у которого на матч меньше – команда Массимо Карреры завтра примет "Оренбург". У "Рубина" осталось 27 очков и десятое место в турнирной таблице.
В следующем туре "Зенит" примет "Анжи", а "Рубин" на выезде сыграет против "Томи".
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #РубинЗенит 0:1 36' Артём Дзюба pic.twitter.com/NhAG0CoP2W– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 2 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #РубинЗенит 0:2 40' Мигель Данни pic.twitter.com/XQEYEYraZP– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 2 апреля 2017 г.
Чемпионат России
Премьер-лига
21-й тур
"Рубин" (Казань) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:2)
Голы: Дзюба, 36 (0:1). Данни, 40 (0:2).
"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Цакташ, М`Вила (Лестьенн, 67), Камболов, Жемалетдинов (Ткачук, 77), Жонатас, Ахметов (Рочина, 57).
"Зенит": Лунев, Цаллагов, Иванович, Ломбертс, Кришито, Эрнани, Юсупов, Жулиану (Маурисиу, 88), Кокорин (Шатов, 81), Дзюба, Данни.
Предупреждения: Юсупов, 49. Ломбертс, 62. Жулиану, 65. Камболов, 77. Набиуллин, 88. Кришито, 90+1.
Удаление: Юсупов (Зенит), 84 (опасная игра).
Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Стипиди (Краснодар), Колосков (Уфа).
2 апреля. Казань. Стадион "Казань Арена".
Sher-Khan
Рубин играет на контратаках, но ужасно. Как играет Зенит вообще не понятно. Спасибо Данни - лучший, хорош Цаллагов и этот ... загорелый. Худший Жулиано, а Юсупов просто глупый, так два горчичника схватить.
17:01
zhenka20021981
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и ..... один раз я тебе отвечу, ибо не веду диалоги с животными. Да, Аек бился против Спартака, а Андерлехт не напрягаясь вдул пи..ерцам.
16:55
Hummel
Как со Спартаком играть, так все землю грызут. А тут... Не Рубин, а гоvно какое-то из ПФЛ. Молодцы!..
16:55
pushgun
Если бы снег не шел, побыстрее бы команды сыграли. Скользко было.
16:53
indian1
Чего-то поросята разхрюкались... Зенит в этом сезоне станет чемпионом, а мясной секте "#всястранаболеет" лишние звездочки отскрести - может и снимут проклятье
16:46
Жорик Вартанов
легко красиво на классе, настоящие профессионалы, завораживающая игра, это я про игру Рубина, знают свое дело, в этом мы убедились в прошлом году, в матче с ЦСКА, браво татары
16:44
Obl2007
Новоуепинни Вся страна за Зенит болела. Не за поросят же========================ХАХАХА!!!! Ты сам-то в этот бред веришь ??? Или нас убеждаешь ??? Или хочешь верить ???? Вот дурень-то ....
16:44
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и
zhenka20021981 как же вы бились против Спартака, и как ходили против пи.ерцев. Дзюба , ты доволен? Ни желания, ни воли......Сколько????? /// А как АЕК-то бился против Спартака! А дальше сдулся, гад такой!... Вот ведь несправедливость!...
16:33
Mangust071
Бомжей_в_____+1
16:32
RobertH
andyk82,вся страна действительно болеет против Гинера,но ,тем не менее,никто не думает,что у Самары есть шансы.Там на кону второе место и три очка разницы со Спартаком.Такие шансы не упускают.
16:29
regiment
Игрочишка нырял в штрафной? или заранее знали, что рубин ляжет в первом раунде?
16:29
zhenka20021981
как же вы бились против Спартака, и как ходили против пи.ерцев. Дзюба , ты доволен? Ни желания, ни воли......Сколько?????
16:27
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и
Меркатор Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и : Не свисти, дурачок. Все, кто хоть немного разбирается в футболе и не заангажирован, то есть те, для кого истина важнее клубных пристрастий в один голос говорят, что фол Рыжикова на Промесе очевиднейший. /// Еще раз потовряю для особо одаренных, если фол очевиднейший, почему даже бывшие спартаковцы в большинстве своем сказали, что это не красная карточка?? Они тоже за Зенит болеют наверно?? Промес уходил во фланг, по трактовке правил - это не фол последней надежды! Как он, уходя во фланг, мог сразу же забить гол со своей половины поля, а?? И еще, ты как-то про фолы Промеса и Глушакова ничего не написал, притом что Глушаков даже желтой не получил за абсолютно хамский травмоопасный фол!
16:26
Бомжей_в
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и Меркатор Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и: "...зато с вами Рубин играл..." ----- Вот именно. Против нас Рыжиков за Промесом к центру поля бегал, а с вами за мячом прыгать не стал. /// Свинья, специально для тебя напоминаю, что тот эпизод удостоился огромного внимания со стороны твоей. якобы общероссийской, газеты. И подавляющее большинство проинтервьюированных были либо за то, что фола вообще не было, либо за желтую. За красную было лишь пару "суперадекватов" типа рейнгольда... А вот теперь сравни с не удаленным Промесом за откровенный удар в лицо Бурлаку и не удаленным Глушаковым за прыжок прямой ногой в колено без малейшей попытки сыграть в мяч... Твой свиной пук, как обычно, совершенно не в тему... 16:16 / Испражнение, ты под колесами постоянно? Никогда не видел, чтобы оно писало что-то адекватное на небыдлячьем)
16:24
ravilius777
я более кастрированной команды не видел, Грасия тренеришка, с составом Рубина Бердыев боролся бы за чемпионство
16:24
Меркатор
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и : Не свисти, дурачок. Все, кто хоть немного разбирается в футболе и не заангажирован, то есть те, для кого истина важнее клубных пристрастий в один голос говорят, что фол Рыжикова на Промесе очевиднейший. Если забыл, найди на ЮТубе, сейчас технологии очень легко лечать склероз. Он сделал шаг в сторону от мяча, зато навстречу сопернику. Все настолько просто и очевидно, что оспаривать это могут только имбецилы. А вот почему он сегодня даже движения не сделал в сторону летящего в ворота мяча, ты мне расскажи, с удовольствием послушаю мнения знатока-всезнайки.
16:23
Cheremis57
"Рубин" медленно, но уверенно скатывается с позиций завоёванных Бердыевым! Футболисты "Рубина" не смогли забить даже гол престижа, получив в конце матча численное преимущество!! "Зенит" сыграл уверенно и если сохранит это поступательное движение вперёд, то 16 апреля будет суперматч- искры будут лететь во все стороны!!!
16:18
oleg_Spb
Поросятки ждут, что судья сразу 7 пенальти в одном матче в ворота Зенита назначит, Рабинер уже в своей статье почву подготовил, фундамент заложил...
16:17
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и
Меркатор Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и: "...зато с вами Рубин играл..." ----- Вот именно. Против нас Рыжиков за Промесом к центру поля бегал, а с вами за мячом прыгать не стал. /// Свинья, специально для тебя напоминаю, что тот эпизод удостоился огромного внимания со стороны твоей. якобы общероссийской, газеты. И подавляющее большинство проинтервьюированных были либо за то, что фола вообще не было, либо за желтую. За красную было лишь пару "суперадекватов" типа рейнгольда... А вот теперь сравни с не удаленным Промесом за откровенный удар в лицо Бурлаку и не удаленным Глушаковым за прыжок прямой ногой в колено без малейшей попытки сыграть в мяч... Твой свиной пук, как обычно, совершенно не в тему...
16:16
Post6
Заголовок "ЗЕНИТ" ОБЫГРАЛ "РУБИН" И ПРИБЛИЗИЛСЯ К "СПАРТАКУ" , а что завтра "Оренбург" отнимет очки у "Спартака" ?
16:16
Веефника
Митяй Антибомж: Дог. Рубин вообще не играл. А бомжи никакие и это радует. ====== Посмотрим какие мясные будут супротив Газовика. А такие бомжи легко три на Спартак-арене отгрузят. Спасти могут только семь пенальти, которые не дают пробить :)
16:12
andyk82
Новоуепинни Вся страна за Зенит болела. Не за поросят же --------------------------------------------- Да неее! Вся страна в этом туре за Крылья болеет
16:11
Dexxxter
Спокойно, на классе, не напрягаясь! :)
16:10
GerychZ ✯
Митька по инерции, без задора, без искринки, как-то уныло..) Понимая, что легко, красиво, на классе...
16:10
Rastan
Тот случай, когда ученик "превзошёл" своего учителя. Это про комментатора,выразившего сомнение(в числе прочих сомнений) после бесспорной второй карточки Юсупова. А так, Зенит довольно уверенно победил.Неплохо смотрелся перманетно "травмированный"(для сборной) Дзюба, выделяясь активностью и забив гол.Всё у4веренне смотрится Цаллагов.
16:10
Меркатор
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и: "...зато с вами Рубин играл..." ----- Вот именно. Против нас Рыжиков за Промесом к центру поля бегал, а с вами за мячом прыгать не стал.
16:10
genas
рубин чемпионат сливает чтобы взять кубок
16:08
Kirillyurrich
я бы сказал, сколько убогих набежало
16:08
Новоуепинни
Вся страна за Зенит болела. Не за поросят же
16:07
Производственник
Сколько добрых людей набежало,самый добрый Митька
16:05