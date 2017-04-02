15:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" обыграл "Рубин" и приблизился к "Спартаку"

Главный тренер "Зенита" Мирча ЛУЧЕСКУ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Главный тренер "Зенита" Мирча ЛУЧЕСКУ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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"Зенит" на выезде нанес поражение "Рубину" в матче 21-го тура чемпионата России – 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме – отличились Артем Дзюба и Данни. Команда Мирчи Луческу имела еще несколько голевых моментов, но реализовать их не смогла. Питерский клуб доигрывал матч вдесятером после удаления Артура Юсупова на 84-й минуте.

"Зенит" набрал 42 очка и до трех баллов сократил отставание от лидирующего "Спартака", у которого на матч меньше – команда Массимо Карреры завтра примет "Оренбург". У "Рубина" осталось 27 очков и десятое место в турнирной таблице.

В следующем туре "Зенит" примет "Анжи", а "Рубин" на выезде сыграет против "Томи".

Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

"Рубин" (Казань) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:2)

Голы: Дзюба, 36 (0:1). Данни, 40 (0:2).

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Цакташ, М`Вила (Лестьенн, 67), Камболов, Жемалетдинов (Ткачук, 77), Жонатас, Ахметов (Рочина, 57).

"Зенит": Лунев, Цаллагов, Иванович, Ломбертс, Кришито, Эрнани, Юсупов, Жулиану (Маурисиу, 88), Кокорин (Шатов, 81), Дзюба, Данни.

Предупреждения: Юсупов, 49. Ломбертс, 62. Жулиану, 65. Камболов, 77. Набиуллин, 88. Кришито, 90+1.

Удаление: Юсупов (Зенит), 84 (опасная игра).

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Стипиди (Краснодар), Колосков (Уфа).

2 апреля. Казань. Стадион "Казань Арена".

Трансляция матча "Рубин" – "Зенит"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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КОММЕНТАРИИ (39)
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Sher-Khan

Рубин играет на контратаках, но ужасно. Как играет Зенит вообще не понятно. Спасибо Данни - лучший, хорош Цаллагов и этот ... загорелый. Худший Жулиано, а Юсупов просто глупый, так два горчичника схватить.

17:01

zhenka20021981

Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и ..... один раз я тебе отвечу, ибо не веду диалоги с животными. Да, Аек бился против Спартака, а Андерлехт не напрягаясь вдул пи..ерцам.

16:55

Hummel

Как со Спартаком играть, так все землю грызут. А тут... Не Рубин, а гоvно какое-то из ПФЛ. Молодцы!..

16:55

pushgun

Если бы снег не шел, побыстрее бы команды сыграли. Скользко было.

16:53

indian1

Чего-то поросята разхрюкались... Зенит в этом сезоне станет чемпионом, а мясной секте "#всястранаболеет" лишние звездочки отскрести - может и снимут проклятье

16:46

Жорик Вартанов

легко красиво на классе, настоящие профессионалы, завораживающая игра, это я про игру Рубина, знают свое дело, в этом мы убедились в прошлом году, в матче с ЦСКА, браво татары

16:44

Obl2007

Новоуепинни Вся страна за Зенит болела. Не за поросят же========================ХАХАХА!!!! Ты сам-то в этот бред веришь ??? Или нас убеждаешь ??? Или хочешь верить ???? Вот дурень-то ....

16:44

Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и

zhenka20021981 как же вы бились против Спартака, и как ходили против пи.ерцев. Дзюба , ты доволен? Ни желания, ни воли......Сколько????? /// А как АЕК-то бился против Спартака! А дальше сдулся, гад такой!... Вот ведь несправедливость!...

16:33

Mangust071

Бомжей_в_____+1

16:32

RobertH

andyk82,вся страна действительно болеет против Гинера,но ,тем не менее,никто не думает,что у Самары есть шансы.Там на кону второе место и три очка разницы со Спартаком.Такие шансы не упускают.

16:29

regiment

Игрочишка нырял в штрафной? или заранее знали, что рубин ляжет в первом раунде?

16:29

zhenka20021981

как же вы бились против Спартака, и как ходили против пи.ерцев. Дзюба , ты доволен? Ни желания, ни воли......Сколько?????

16:27

Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и

Меркатор Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и : Не свисти, дурачок. Все, кто хоть немного разбирается в футболе и не заангажирован, то есть те, для кого истина важнее клубных пристрастий в один голос говорят, что фол Рыжикова на Промесе очевиднейший. /// Еще раз потовряю для особо одаренных, если фол очевиднейший, почему даже бывшие спартаковцы в большинстве своем сказали, что это не красная карточка?? Они тоже за Зенит болеют наверно?? Промес уходил во фланг, по трактовке правил - это не фол последней надежды! Как он, уходя во фланг, мог сразу же забить гол со своей половины поля, а?? И еще, ты как-то про фолы Промеса и Глушакова ничего не написал, притом что Глушаков даже желтой не получил за абсолютно хамский травмоопасный фол!

16:26

Бомжей_в

Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и Меркатор Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и: "...зато с вами Рубин играл..." ----- Вот именно. Против нас Рыжиков за Промесом к центру поля бегал, а с вами за мячом прыгать не стал. /// Свинья, специально для тебя напоминаю, что тот эпизод удостоился огромного внимания со стороны твоей. якобы общероссийской, газеты. И подавляющее большинство проинтервьюированных были либо за то, что фола вообще не было, либо за желтую. За красную было лишь пару "суперадекватов" типа рейнгольда... А вот теперь сравни с не удаленным Промесом за откровенный удар в лицо Бурлаку и не удаленным Глушаковым за прыжок прямой ногой в колено без малейшей попытки сыграть в мяч... Твой свиной пук, как обычно, совершенно не в тему... 16:16 / Испражнение, ты под колесами постоянно? Никогда не видел, чтобы оно писало что-то адекватное на небыдлячьем)

16:24

ravilius777

я более кастрированной команды не видел, Грасия тренеришка, с составом Рубина Бердыев боролся бы за чемпионство

16:24

Меркатор

Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и : Не свисти, дурачок. Все, кто хоть немного разбирается в футболе и не заангажирован, то есть те, для кого истина важнее клубных пристрастий в один голос говорят, что фол Рыжикова на Промесе очевиднейший. Если забыл, найди на ЮТубе, сейчас технологии очень легко лечать склероз. Он сделал шаг в сторону от мяча, зато навстречу сопернику. Все настолько просто и очевидно, что оспаривать это могут только имбецилы. А вот почему он сегодня даже движения не сделал в сторону летящего в ворота мяча, ты мне расскажи, с удовольствием послушаю мнения знатока-всезнайки.

16:23

Cheremis57

"Рубин" медленно, но уверенно скатывается с позиций завоёванных Бердыевым! Футболисты "Рубина" не смогли забить даже гол престижа, получив в конце матча численное преимущество!! "Зенит" сыграл уверенно и если сохранит это поступательное движение вперёд, то 16 апреля будет суперматч- искры будут лететь во все стороны!!!

16:18

oleg_Spb

Поросятки ждут, что судья сразу 7 пенальти в одном матче в ворота Зенита назначит, Рабинер уже в своей статье почву подготовил, фундамент заложил...

16:17

Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и

Меркатор Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и: "...зато с вами Рубин играл..." ----- Вот именно. Против нас Рыжиков за Промесом к центру поля бегал, а с вами за мячом прыгать не стал. /// Свинья, специально для тебя напоминаю, что тот эпизод удостоился огромного внимания со стороны твоей. якобы общероссийской, газеты. И подавляющее большинство проинтервьюированных были либо за то, что фола вообще не было, либо за желтую. За красную было лишь пару "суперадекватов" типа рейнгольда... А вот теперь сравни с не удаленным Промесом за откровенный удар в лицо Бурлаку и не удаленным Глушаковым за прыжок прямой ногой в колено без малейшей попытки сыграть в мяч... Твой свиной пук, как обычно, совершенно не в тему...

16:16

Post6

Заголовок "ЗЕНИТ" ОБЫГРАЛ "РУБИН" И ПРИБЛИЗИЛСЯ К "СПАРТАКУ" , а что завтра "Оренбург" отнимет очки у "Спартака" ?

16:16

Веефника

Митяй Антибомж: Дог. Рубин вообще не играл. А бомжи никакие и это радует. ====== Посмотрим какие мясные будут супротив Газовика. А такие бомжи легко три на Спартак-арене отгрузят. Спасти могут только семь пенальти, которые не дают пробить :)

16:12

andyk82

Новоуепинни Вся страна за Зенит болела. Не за поросят же --------------------------------------------- Да неее! Вся страна в этом туре за Крылья болеет

16:11

Dexxxter

Спокойно, на классе, не напрягаясь! :)

16:10

GerychZ ✯

Митька по инерции, без задора, без искринки, как-то уныло..) Понимая, что легко, красиво, на классе...

16:10

Rastan

Тот случай, когда ученик "превзошёл" своего учителя. Это про комментатора,выразившего сомнение(в числе прочих сомнений) после бесспорной второй карточки Юсупова. А так, Зенит довольно уверенно победил.Неплохо смотрелся перманетно "травмированный"(для сборной) Дзюба, выделяясь активностью и забив гол.Всё у4веренне смотрится Цаллагов.

16:10

Меркатор

Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и: "...зато с вами Рубин играл..." ----- Вот именно. Против нас Рыжиков за Промесом к центру поля бегал, а с вами за мячом прыгать не стал.

16:10

genas

рубин чемпионат сливает чтобы взять кубок

16:08

Kirillyurrich

я бы сказал, сколько убогих набежало

16:08

Новоуепинни

Вся страна за Зенит болела. Не за поросят же

16:07

Производственник

Сколько добрых людей набежало,самый добрый Митька

16:05

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