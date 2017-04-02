"Зенит" обыграл "Рубин" и приблизился к "Спартаку"

"Зенит" на выезде нанес поражение "Рубину" в матче 21-го тура чемпионата России – 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме – отличились Артем Дзюба и Данни. Команда Мирчи Луческу имела еще несколько голевых моментов, но реализовать их не смогла. Питерский клуб доигрывал матч вдесятером после удаления Артура Юсупова на 84-й минуте.

"Зенит" набрал 42 очка и до трех баллов сократил отставание от лидирующего "Спартака", у которого на матч меньше – команда Массимо Карреры завтра примет "Оренбург". У "Рубина" осталось 27 очков и десятое место в турнирной таблице.

В следующем туре "Зенит" примет "Анжи", а "Рубин" на выезде сыграет против "Томи".

Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

"Рубин" (Казань) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:2)

Голы: Дзюба, 36 (0:1). Данни, 40 (0:2).

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Цакташ, М`Вила (Лестьенн, 67), Камболов, Жемалетдинов (Ткачук, 77), Жонатас, Ахметов (Рочина, 57).

"Зенит": Лунев, Цаллагов, Иванович, Ломбертс, Кришито, Эрнани, Юсупов, Жулиану (Маурисиу, 88), Кокорин (Шатов, 81), Дзюба, Данни.

Предупреждения: Юсупов, 49. Ломбертс, 62. Жулиану, 65. Камболов, 77. Набиуллин, 88. Кришито, 90+1.

Удаление: Юсупов (Зенит), 84 (опасная игра).

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Стипиди (Краснодар), Колосков (Уфа).

2 апреля. Казань. Стадион "Казань Арена".

Трансляция матча "Рубин" – "Зенит"