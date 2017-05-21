"Зенит" обыграл "Локомотив", но остался без Лиги чемпионов

"Зенит" в гостевом матче 30-го тура премьер-лиги победил "Локомотив". Голами в составе сине-бело-голубых отметились Александр Кокорин и Данни.

"Зенит" в борьбе за второе место и путевку в Лигу чемпионов не смог опередить ЦСКА, который в другой встрече заключительного тура разгромил "Анжи", занял третье место в чемпионате России и получил путевку в Лигу Европы. В следующем сезоне питерская команда стартует с 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

Чемпионат России

Премьер-лига

30-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: Кокорин, 33 (0:1). Данни, 83 (0:2).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, Фернандеш, Денисов, Тарасов (Баринов, 56), Миранчук, Майкон (Касаев, 74), Ари.

"Зенит": Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков, Цаллагов, Маурисиу (Эрнани, 88), Жулиану, Кокорин (Молло, 88), Дзюба (Кержаков, 87), Данни.

Предупреждения: Гильерме, 35. Фернандеш, 36. Денисов, 38. Дзюба, 38. Кришито, 39. Пейчинович, 79. Молло, 90+2.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Гаврилин (Владимир), Богданов (Верея).

21 мая. Москва. Стадион "Локомотив".

Трансляция матча "Локомотив" – "Зенит"