17:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" обыграл "Крылья" благодаря дублю Дзюбы

Дубль Артема ДЗЮБЫ (слева) сохранил шансы "Зенита" на попадание в Лигу чемпионов. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Дубль Артема ДЗЮБЫ (слева) сохранил шансы "Зенита" на попадание в Лигу чемпионов. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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В матче 28-го тура чемпионата России "Крылья Советов" на своем поле уступили "Зениту" – 1:3. Дублем у гостей отметился Артем Дзюба, еще один мяч записал на свой счет Хави Гарсия. В свои ворота забил защитник сине-бело-голубых Бранислав Иванович.

Отметим, что в старте петербуржцев в игре со своей бывшей командой вышел Йоан Молло. После этой победы "Зенит" занимает третье место в таблице, его отставание от идущего вторым ЦСКА составляет одно очко. "Крылья" остались на 14-й позиции.

В двух оставшихся турах "Зениту" предстоит встретиться с "Краснодаром" (17 мая) и "Локомотивом" (21 мая). Соперниками самарцев станут "Томь" и "Терек".

Чемпионат России

Премьер-лига

28-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:3)

Голы: Дзюба, 1 (0:1). Дзюба, 8 (0:2). Хави Гарсия, 35 (0:3). Иванович, 55 - в свои ворота (1:3).

"Крылья Советов": Лория, Зотов, Божин, Бато, Зинков (Башкиров, 43), Ятченко, Ткачев (Зуев, 79), Брюно, Мияйлович (Надсон, 45+1), Паскуато, Корниленко.

"Зенит": Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Жирков (Нету, 77), Хави Гарсия, Цаллагов, Жулиану, Молло (Кокорин, 63), Дзюба, Данни (Эрнани, 85).

Предупреждения: Бато, 39. Божин, 59. Зотов, 82.

Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Болотенков (Москва), Богач (Люберцы).

13 мая. Самара. Стадион "Металлург".

"СЭ" вел трансляцию матча "Крылья Советов" - "Зенит"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (18)
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King's Bounty IIII

marksan nn61_____ Общаться с тобой как с сопляком? ______________ это мусорный ветер с болота

18:57

Santa Barbara

xSive //// Клоун только таким как крылья и может забивать. {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} Так это же Дзюба - ни скорости, ни обводки, ни удара со средней и дальней дистанции. Плюс не особо выносливый. В общем, Дзюбиньо. На фоне средних игроков из ведущих европейских чемпионатов просто дерево. О чем тут еще говорить!

18:55

Santa Barbara

marksan ///// nn61_____ Общаться с тобой как с сопляком? {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} Дружище, ты вообще с ним не общайся. Это старая брюзга, которой только до кого-нибудь докопаться. Видимо, у него внутри копится много негатива, и он его выплескивает, наезжая на пользователей, пусть зачастую и неадекватных. Или он возомнил себя умом, честью и совестью портала. Короче, неприятный высокомерный тип.

18:50

marksan

nn61_____ Общаться с тобой как с сопляком?

18:42

В.Коваль

борьба за второй билет на космический корабль обостряется!

18:34

Русский

Ну вот! Смотрите, какой Луческу молодец! Крылья на выезде обыграл, не то, что там какой-то Спартак! Надо не просто оставлять румына на следующий сезон, а даже продлевать с ним контракт!

18:32

FINIX

shpasic и это ещё без пенальти!-----------------------в ворота зенита на 25 минуте!

18:23

nn61

foreverCSKAforever\\\\\\Слышь, деградатор, с тобой хоть вообще хоть кто- нибудь общается из твоих соплеменников- армейцев( лично я специально за тобой не отслеживаю), но тем не менее ни разу не видел. И не мудрено, ибо быть таким тупицей конченной- это уметь надо .

18:21

ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН

Дзюба герой только без титулов.Лучше бы в ска перешел там эту командишку за уши тянут.

18:20

баламошка

Лол, князёк Лихтенштейна) Охотник за трофеями и миллиардами. Не сможет поцеловать чемпионский кубок, так пусть хоть ночную бронзовую вазу поцелует взасос.

18:09

Производственник

Зная,что мамалыжника увольняют,первый там отыграла нормально,а потом вышел Кокорин и все испугались,вдруг оставят

18:08

foreverCSKAforever

За 8 минут слили матч крылышки. Хорошо, что мое знакомство с трансляцией ограничилось выставлением оценки "1" с четырех разных устройств персональному зенитовскому комментатору.

18:06

xSive

Клоун только таким как крылья и может забивать.

18:05

Хряк

Бронза )))

18:01

shpasic

и это ещё без пенальти!

18:00

Slim Taller

Весёлая игра.Защита у Зенита это нечто.Ну и, Данни в своём стиле запорол пару стопроцентных момента.

17:58

ros

Да какая им ЛЧ? синхронное мирча-нытье, вот их потолок

17:58

сп@рт@к

Будет прикольно, если Крылья вылетят. Разгромить будущего чемпиона 4:0 , и опуститься в пердив- не типичный случай.

17:57