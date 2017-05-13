"Зенит" обыграл "Крылья" благодаря дублю Дзюбы

В матче 28-го тура чемпионата России "Крылья Советов" на своем поле уступили "Зениту" – 1:3. Дублем у гостей отметился Артем Дзюба, еще один мяч записал на свой счет Хави Гарсия. В свои ворота забил защитник сине-бело-голубых Бранислав Иванович.

Отметим, что в старте петербуржцев в игре со своей бывшей командой вышел Йоан Молло. После этой победы "Зенит" занимает третье место в таблице, его отставание от идущего вторым ЦСКА составляет одно очко. "Крылья" остались на 14-й позиции.

В двух оставшихся турах "Зениту" предстоит встретиться с "Краснодаром" (17 мая) и "Локомотивом" (21 мая). Соперниками самарцев станут "Томь" и "Терек".

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28-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:3)

Голы: Дзюба, 1 (0:1). Дзюба, 8 (0:2). Хави Гарсия, 35 (0:3). Иванович, 55 - в свои ворота (1:3).

"Крылья Советов": Лория, Зотов, Божин, Бато, Зинков (Башкиров, 43), Ятченко, Ткачев (Зуев, 79), Брюно, Мияйлович (Надсон, 45+1), Паскуато, Корниленко.

"Зенит": Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Жирков (Нету, 77), Хави Гарсия, Цаллагов, Жулиану, Молло (Кокорин, 63), Дзюба, Данни (Эрнани, 85).

Предупреждения: Бато, 39. Божин, 59. Зотов, 82.

Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Болотенков (Москва), Богач (Люберцы).

13 мая. Самара. Стадион "Металлург".

"СЭ" вел трансляцию матча "Крылья Советов" - "Зенит"