"Зенит" обыграл "Крылья" благодаря дублю Дзюбы

В матче 28-го тура чемпионата России "Крылья Советов" на своем поле уступили "Зениту" – 1:3. Дублем у гостей отметился Артем Дзюба, еще один мяч записал на свой счет Хави Гарсия. В свои ворота забил защитник сине-бело-голубых Бранислав Иванович.
Отметим, что в старте петербуржцев в игре со своей бывшей командой вышел Йоан Молло. После этой победы "Зенит" занимает третье место в таблице, его отставание от идущего вторым ЦСКА составляет одно очко. "Крылья" остались на 14-й позиции.
В двух оставшихся турах "Зениту" предстоит встретиться с "Краснодаром" (17 мая) и "Локомотивом" (21 мая). Соперниками самарцев станут "Томь" и "Терек".
Чемпионат России
Премьер-лига
28-й тур
"Крылья Советов" (Самара) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:3)
Голы: Дзюба, 1 (0:1). Дзюба, 8 (0:2). Хави Гарсия, 35 (0:3). Иванович, 55 - в свои ворота (1:3).
"Крылья Советов": Лория, Зотов, Божин, Бато, Зинков (Башкиров, 43), Ятченко, Ткачев (Зуев, 79), Брюно, Мияйлович (Надсон, 45+1), Паскуато, Корниленко.
"Зенит": Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Жирков (Нету, 77), Хави Гарсия, Цаллагов, Жулиану, Молло (Кокорин, 63), Дзюба, Данни (Эрнани, 85).
Предупреждения: Бато, 39. Божин, 59. Зотов, 82.
Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Болотенков (Москва), Богач (Люберцы).
13 мая. Самара. Стадион "Металлург".
"СЭ" вел трансляцию матча "Крылья Советов" - "Зенит"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #КрыльяЗенит 0:1 1' Артём Дзюба pic.twitter.com/FQqy4Tqz4L– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 мая 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #КрыльяЗенит 0:2 8' Артём Дзюба (дубль) pic.twitter.com/xOyH2x7awv– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 мая 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fckssamara#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #КрыльяЗенит 1:3 55' Бранислав Иванович (Автогол) pic.twitter.com/I01SMGoEQI– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 мая 2017 г.
King's Bounty IIII
marksan nn61_____ Общаться с тобой как с сопляком? ______________ это мусорный ветер с болота
18:57
Santa Barbara
xSive //// Клоун только таким как крылья и может забивать. {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} Так это же Дзюба - ни скорости, ни обводки, ни удара со средней и дальней дистанции. Плюс не особо выносливый. В общем, Дзюбиньо. На фоне средних игроков из ведущих европейских чемпионатов просто дерево. О чем тут еще говорить!
18:55
Santa Barbara
marksan ///// nn61_____ Общаться с тобой как с сопляком? {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} Дружище, ты вообще с ним не общайся. Это старая брюзга, которой только до кого-нибудь докопаться. Видимо, у него внутри копится много негатива, и он его выплескивает, наезжая на пользователей, пусть зачастую и неадекватных. Или он возомнил себя умом, честью и совестью портала. Короче, неприятный высокомерный тип.
18:50
marksan
nn61_____ Общаться с тобой как с сопляком?
18:42
В.Коваль
борьба за второй билет на космический корабль обостряется!
18:34
Русский
Ну вот! Смотрите, какой Луческу молодец! Крылья на выезде обыграл, не то, что там какой-то Спартак! Надо не просто оставлять румына на следующий сезон, а даже продлевать с ним контракт!
18:32
FINIX
shpasic и это ещё без пенальти!-----------------------в ворота зенита на 25 минуте!
18:23
nn61
foreverCSKAforever\\\\\\Слышь, деградатор, с тобой хоть вообще хоть кто- нибудь общается из твоих соплеменников- армейцев( лично я специально за тобой не отслеживаю), но тем не менее ни разу не видел. И не мудрено, ибо быть таким тупицей конченной- это уметь надо .
18:21
ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН
Дзюба герой только без титулов.Лучше бы в ска перешел там эту командишку за уши тянут.
18:20
баламошка
Лол, князёк Лихтенштейна) Охотник за трофеями и миллиардами. Не сможет поцеловать чемпионский кубок, так пусть хоть ночную бронзовую вазу поцелует взасос.
18:09
Производственник
Зная,что мамалыжника увольняют,первый там отыграла нормально,а потом вышел Кокорин и все испугались,вдруг оставят
18:08
foreverCSKAforever
За 8 минут слили матч крылышки. Хорошо, что мое знакомство с трансляцией ограничилось выставлением оценки "1" с четырех разных устройств персональному зенитовскому комментатору.
18:06
xSive
Клоун только таким как крылья и может забивать.
18:05
Хряк
Бронза )))
18:01
shpasic
и это ещё без пенальти!
18:00
Slim Taller
Весёлая игра.Защита у Зенита это нечто.Ну и, Данни в своём стиле запорол пару стопроцентных момента.
17:58
ros
Да какая им ЛЧ? синхронное мирча-нытье, вот их потолок
17:58
сп@рт@к
Будет прикольно, если Крылья вылетят. Разгромить будущего чемпиона 4:0 , и опуститься в пердив- не типичный случай.
17:57