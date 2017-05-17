"Зенит" обыграл "Краснодар", но остался на третьем месте

"Зенит" победил "Краснодар" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата России. Единственный мяч в этой встрече в начале первого тайма забил Артем Дзюба. Этот гол стал для него 13-м в этом сезоне премьер-лиги.

В конце первого тайма "Зениту" пришлось проводить замену вратаря - Андрей Лунев получил травму колена после столкновения со штангой. Игрок отбил удар со штрафного и неудачно влетел в ворота. Врачи несколько минут замораживали и бинтовали ногу Лунева, однако после возобновления игры он сам попросил замену. На поле появился Юрий Лодыгин, который не играл с 12 марта этого года, после поражения от "Амкара" (0:1).

Отметим, что, несмотря на победу, петербургский клуб идет на третьем месте в турнирной таблице. В параллельной встрече ЦСКА был сильнее "Рубина" со счетом 1:0. Клубы в таблице разделяет всего одно очко. В следующем туре "Зенит" сыграет с "Локомотивом", а армейцы на своем поле встретятся с "Анжи".

Чемпионат России

Премьер-лига

29-й тур

"Зенит" - "Краснодар" - 1:0 (1:0)

Гол: Дзюба, 12.

"Зенит": Лунев (Лодыгин, 45+2), Смольников, Кришито, Нету, Жирков (Ломбертс, 90), Хави Гарсия, Маурисиу (Юсупов, 75), Жулиану, Кокорин, Дзюба, Данни.

"Краснодар": Синицын, Петров (Лаборде, 88), Гранквист, Мартынович, Рамирес, Мамаев, Каборе (Жоаузинью, 75), Перейра (Вандерсон, 57), Газинский, Классон, Смолов.

Предупреждения: Хави Гарсия, 60. Каборе, 71. Юсупов, 87.

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Кобзев (Москва), Ширяев (Ставрополь).

17 мая. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар"