"Зенит" не нарушил лимит на легионеров. Объясняем, почему

В ходе матча 22-го тура чемпионата России с "Анжи" "Зенит" (1:1) не нарушил условия регламента, касающиеся лимита на иностранных футболистов. Пункт 5.10 регламента чемпионата России гласит, что "в составе команды на поле одновременно могут находиться не более шести легионеров". Соответственно, число россиян может быть меньше пяти – в случае травм или удалений.

После удаления Николаса Ломбертса на 50-й минуте игры в составе сине-бело-голубых осталось пять россиян (Лунев, Цаллагов, Чернов, Кокорин, Дзюба) и пять иностранцев (Иванович, Хави Гарсия, Эрнани, Жулиану, Данни). На 85-й минуте главный тренер хозяев Мирча Луческу заменил Цаллагова на Мака, таким образом на поле осталось всего четыре игрока с российским паспортом, однако иностранцев стало шесть – что соответствует регламенту РФПЛ.