"Зенит" не нарушил лимит на легионеров. Объясняем, почему

В ходе матча 22-го тура чемпионата России с "Анжи" "Зенит" (1:1) не нарушил условия регламента, касающиеся лимита на иностранных футболистов. Пункт 5.10 регламента чемпионата России гласит, что "в составе команды на поле одновременно могут находиться не более шести легионеров". Соответственно, число россиян может быть меньше пяти – в случае травм или удалений.
После удаления Николаса Ломбертса на 50-й минуте игры в составе сине-бело-голубых осталось пять россиян (Лунев, Цаллагов, Чернов, Кокорин, Дзюба) и пять иностранцев (Иванович, Хави Гарсия, Эрнани, Жулиану, Данни). На 85-й минуте главный тренер хозяев Мирча Луческу заменил Цаллагова на Мака, таким образом на поле осталось всего четыре игрока с российским паспортом, однако иностранцев стало шесть – что соответствует регламенту РФПЛ.
shpasic
точно, ведь Юсупова удалили! значит, два поражения засчитать и исключить из РФПЛ!))
21:41
Toksovo80
Evgenn177 Мда... Бред какойто... 3-0 им засчитать! 21:20..............А чего в прошлый раз молчали-с Рубином тоже 4 россиянина играли!
21:38
nik27772
смотрел сегодня сериал "бандитский петербург" . не понравился..........
21:32
alexanches
зенит облажался! Ломбертс тем более был удалён! и замена цалагова на мака - прямое нарушение, если бы удалили россиянина, тогда нет вопросов! а так посчитайте ск кого играли?! Ладно мне пофиг....
21:29
RW.irk
В виду = Вы.
21:28
Levbereg
Регламент переписали пол часа назад?
21:27
RW.irk
В виду совсем глупые что ли? Уж как я рад сегодняшнему результату и готов поёрничать над КЕУ, но тут-то все очевидно! Так всегда было! Голову включите! А если на поле 5 рос и 6 легов и случается 4 удаления и все у россиян. Че делать? Выпускать 3 рос на замену. И все равно не хватает. Все, технарь?))
21:26
shpasic
Вопреки, т.е. если у команды было 5 россиян, а одного из низ удаляет судья, то это нарушение регламента?
21:26
Вопреки
Может быть "не может находиться менее пяти российских игроков", а господин МУТКО и честный и принципиальный КДК ??? Разъяснений требует народ
21:21
Evgenn177
Мда... Бред какойто... 3-0 им засчитать!
21:20
Buldozer46
они даже регламент по ходу матча успевают переписывать
21:19