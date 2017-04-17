"Зенит" не хочет брать ответственность за состояние газона на стадионе "Крестовский"

Александр Прытков, генеральный директор компании "Бамард", занимавшейся укладкой газона на стадионе на Крестовском острове, подчеркнул, что при сдаче работ все необходимые инженерные системы находились в рабочем состоянии. Ранее сообщалось, что грунт на арене был заражен фитопатогенными грибами.
- Вопрос заключается не в технологии посева того или иного газона. Во многом ситуация зависит от качества и правильности применения агротехнических мероприятий на этих объектах, - приводит РБК слова Прыткова. - Мы в июне 2016 года засеяли футбольное поле, в сентябре передали его подрядчику. Но и после этого, согласно контракту, мы его обслуживали - есть журнал с графиком подкормки, полива.
Зимовка газона на улице - нормальная практика, трава выдерживает морозы и в минус 20 градусов. Учитывая то, что на стадионе пройдут игры Кубка конфедераций, "Зенит" не хочет брать на себя ответственность за состояние газона, это политический вопрос.
По его словам, у компании есть результаты независимых экспертиз, которые свидетельствуют о том, что никакого грибка и плесени после зимовки газона в почве нового стадиона нет.
Дополнительная информация
http://www.rbc.ru/society/17/04/2017/58ee2d4a9a7947de3f5814e9?from=detailed
Chechaco
Крыша бездвижна. Закрытый грунт. Куда агроном смотрит? Сажаем редиску. Через 40-50 дней собираем урожай. Часть денег за арену отобъёте.
21:28
werder63
Берите, берите! Такой команде , как Зенит, только в болоте и играть!)) Кстати, зениты, не забывать: Спартак - чемпион!))
21:14
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
а как могли лучшие агрономы российских футбольных полей резко разучиться делать свое дело? не гони.
21:08