"Зенит" на сборе в Дубае сыграет с "Айнтрахтом", "Видеотоном" и ташкентским "Локомотивом"

11 января "Зенит" отправится на первые тренировочные сборы, в рамках которых проведут серию товарищеских матчей, информирует официальный сайт клуба. 14 января питерцы встретятся с немецким "Айнтрахтом", расположившимся после 16 туров бундеслиги на четвертом месте турнирной таблицы. 18 января – с "Видеотоном", идущим на втором месте после первой части чемпионата Венгрии. 20 января – с ташкентским "Локомотивом", действующим чемпионом Узбекистана.