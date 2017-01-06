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"Зенит" на сборе в Дубае сыграет с "Айнтрахтом", "Видеотоном" и ташкентским "Локомотивом"

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11 января "Зенит" отправится на первые тренировочные сборы, в рамках которых проведут серию товарищеских матчей, информирует официальный сайт клуба. 14 января питерцы встретятся с немецким "Айнтрахтом", расположившимся после 16 туров бундеслиги на четвертом месте турнирной таблицы. 18 января – с "Видеотоном", идущим на втором месте после первой части чемпионата Венгрии. 20 января – с ташкентским "Локомотивом", действующим чемпионом Узбекистана.

 

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/01/06/gazprom-trenirovochnye-sbory-v-dubae-zenit-sygraet-s-ayntrakhtom-videotonom-i-tashkentskim-lokomotiv/

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