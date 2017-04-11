"Зенит" на матч с "Уралом" готов пустить 20 тысяч человек, на "Краснодар" – 35–40

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов в интервью "Фонтанке" подчеркнул, что 22 апреля против "Урала" клуб планирует задействовать только нижний уровень нового стадиона. По словам Митрофанова, по результатам первой встречи на арене на Крестовском острове сине-бело-голубые примут решение об объеме билетов, которые выпустят в продажу на второй и третий матчи.
– Как будет организован процесс переезда на новую арену для болельщиков, которые привыкли ходить на "Петровский"?
– На матч с "Уралом" 22 апреля мы планируем задействовать нижний уровень стадиона, который и по вместимости (20 тысяч мест), и по расположению секторов полностью соответствует "Петровскому". Фанатский вираж будет перемещен на соответствующую фанатскую трибуну нового стадиона – будет осуществляться просто запуск по абонементам, так как фанаты все равно спокойно относятся к номерам мест, указанным на билетах, и не стремятся рассаживаться строго по билетам. По всем остальным категориям болельщиков – будем осуществлять выдачу билетов, максимально приближенных по расположению к местам на стадионе "Петровский".
Всю арену пока открывать не будем – нам нужно аккуратно относиться к вопросу тестирования и нагрузкам, с пониманием, что на стадионе продолжают проводиться строительно-монтажные работы.
Для того чтобы поменять абонемент на билеты на три оставшихся домашних матча, болельщикам придется приехать в клиентский офис или в фирменный магазин. К сожалению, дистанционно этого сделать будет нельзя.
– Что дальше?
– По результатам тестирования на первом матче мы будем уже принимать решения об объеме билетов, которые запустим в продажу на второй и третий матчи. Но у нас есть план, что на вторую игру (с "Тереком" 7 мая) мы будем готовы пустить 30 - 35 тысяч болельщиков, на последнюю, с "Краснодаром" (17 мая), – 35 - 40.
zux59
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16:41
marksan
Pleafant_____ Бомжи за билет доплачивать будут!
16:39
marksan
Мы строили и построили! С ограниченным доступом за 50 или сколько там народных миллиардов рублей? Только ЭЛИТА болел бомжей может получить доступ к стадиону, построенному на НАРОДНЫЕ деньги! Господи! Как стыдно читать подобное!!! Итоговая сумма составила 48 млрд рублей, что на 5,2 млрд рублей превышает озвученную в 2016 году чиновниками сумму в 42,8 млрд рублей[60]. Но оказалось, что и это не окончательная цифра. Через неделю после подсчетов издательства "Фонтанка", стадиону потребовалось еще 1,5-2 млрд рублей для адаптации к требованиям ФИФА. Моя цифра в 50 оказалась правильной!
16:38
Pleafant
А где взять 35-40 тыс. болельщиков,только,если северо-западный военный округ пришлёт пару полков.
16:34