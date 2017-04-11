"Зенит" на матч с "Уралом" готов пустить 20 тысяч человек, на "Краснодар" – 35–40

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов в интервью "Фонтанке" подчеркнул, что 22 апреля против "Урала" клуб планирует задействовать только нижний уровень нового стадиона. По словам Митрофанова, по результатам первой встречи на арене на Крестовском острове сине-бело-голубые примут решение об объеме билетов, которые выпустят в продажу на второй и третий матчи.

– Как будет организован процесс переезда на новую арену для болельщиков, которые привыкли ходить на "Петровский"?

– На матч с "Уралом" 22 апреля мы планируем задействовать нижний уровень стадиона, который и по вместимости (20 тысяч мест), и по расположению секторов полностью соответствует "Петровскому". Фанатский вираж будет перемещен на соответствующую фанатскую трибуну нового стадиона – будет осуществляться просто запуск по абонементам, так как фанаты все равно спокойно относятся к номерам мест, указанным на билетах, и не стремятся рассаживаться строго по билетам. По всем остальным категориям болельщиков – будем осуществлять выдачу билетов, максимально приближенных по расположению к местам на стадионе "Петровский".

Всю арену пока открывать не будем – нам нужно аккуратно относиться к вопросу тестирования и нагрузкам, с пониманием, что на стадионе продолжают проводиться строительно-монтажные работы.

Для того чтобы поменять абонемент на билеты на три оставшихся домашних матча, болельщикам придется приехать в клиентский офис или в фирменный магазин. К сожалению, дистанционно этого сделать будет нельзя.

– Что дальше?

– По результатам тестирования на первом матче мы будем уже принимать решения об объеме билетов, которые запустим в продажу на второй и третий матчи. Но у нас есть план, что на вторую игру (с "Тереком" 7 мая) мы будем готовы пустить 30 - 35 тысяч болельщиков, на последнюю, с "Краснодаром" (17 мая), – 35 - 40.