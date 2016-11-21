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"Зенит" может стать последней командой в карьере Луческу

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Близкий друг главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу Константин Ангелаке считает, что румынский специалист может завершить тренерскую карьеру в клубе из Санкт-Петербурга. По его словам, Луческу вряд ли сделает исключение для национальной сборной.

– Если Луческу не продлит контракт с "Зенитом", то другую команду не возглавит, – приводит prosport.ro слова Ангелаке. – Не думаю, что он сделает исключение для национальной сборной. Мирча говорил, что не возвращается туда, где уже был.

Отметим, что контракт 71-летнего румынского специалиста подразумевает автоматическое продление соглашения на один год.

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