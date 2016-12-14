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"Зенит" может приобрести двух игроков "Вииторула"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в качестве усиления клуба рассматривает двух игроков "Вииторула", сообщает fanatik.ro. По информации портала, речь идет о 24-летнем защитнике Ромарио Бензаре и 20-летнем хавбеке Рэзване Марине. На счету первого 21 матч и 1 гол в текущем сезоне, второй отметился тремя голами в 21 поединке.

- Будет здорово, если "Вииторул" станет чемпионом, - подчеркнул Луческу. - Клуб много вкладывается в развитие футбола. В команде есть два хороших игрока, и мы следим за ними.

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