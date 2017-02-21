15:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" может предложить Данни новый контракт на год

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Как стало известно "СЭ", "Зенит" рассматривает вариант продления контракта с полузащитником Данни. Действующее соглашение с португальцем рассчитано до конца сезона-2017/18. Сине-бело-голубые могут предложить контракт 33-летнему хавбеку еще на год – до конца чемпионата-2018/19.

Вице-капитан "Зенита" выступает за клуб с 2008 года. Он пропустил практически весь минувший чемпионат России и Euro-2016 из-за разрыва крестообразных связок. Вновь работать с командой Данни начал этой зимой.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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AlexOvi 1979

Зачем он нужен))пешеход!!

15:41

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